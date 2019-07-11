Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова

Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.

В программе «На самом деле» на Первом канале телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о переписке, которая состоялась за месяц до происшествия. В ней помощник Бари Алибасова Сергей Моцарь обсуждает с врачом возможность госпитализации продюсера, причиной которой на самом деле стало алкогольное отравление. Кроме того, подбираются возможные версии для прессы.

«Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя», — написал Моцарь, после чего получил от медика позитивный ответ. Сообщения о пропаже кота Бари Алибасова вскоре также стали частью новостного сюжета.

Скриншот диалога продемонстрировали зрителям в эфире передачи. По словам Шепелева, переписка доказывает, что отравление Алибасова было заранее спланировано.

Как сообщал Sobesednik.ru, в июне продюсер Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб. У него были диагностированы серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней Алибасов находился в медикаментозном сне, но затем пошел на поправку, и 17 июня его выписали. Ряд СМИ назвали отравление инсценировкой.

Сам Алибасов все обвинения отрицает. В предыдущих выпусках шоу «На самом деле» принимал участие и сам продюсер, однако отснять их удалось лишь со второй попытки из-за неявки Алибасова.