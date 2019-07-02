Шепелев со второй попытки отснял сразу две программы с Алибасовым

Бари Алибасов доехал до студии программы Дмитрия Шепелева «На самом деле». Выпуск шоу с участием эпатажного продюсера сняли вчера. Правда, перед ними Алибасов все же заставил всех понервничать.

— Все переживали, потому что Бари отказался участвовать в шоу в прошлый раз в последний момент, — рассказывает наш информатор. — Но вчера он все-таки приехал. Хотя выглядел неважно. Из-за болезни он осунулся. Теперь выглядит не таким жизнерадостным, как прежде.

Напомним, что на съемках у Шепелева Алибасова ждали еще в пятницу. К его приезду телевизионщики подготовили студию и пригласили многочисленных экспертов. Когда гости уже были готовы к съемке, стало понятно: главный герой на шоу не появится. Пришлось всем отправиться по домам.

— Дискуссия получилась ожесточенной, — продолжает наш информатор. — В итоге сняли за один раз аж две программы. Причем в первой части программы солировал сын Алибасова. Сам продюсер в это время был за кулисами.

По нашей информации, эфир программы с участием Алибасова покажут уже в ближайшие дни.