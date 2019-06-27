Протестующие артисты МХАТ им. Горького жалуются на угрозы руководства

Актеры, обратившиеся с просьбой вернуть Татьяну Доронину во МХАТ, рассказали Sobesednik.ru об угрозах в свой адрес.

Напомним, 25 июня группа актеров театра выпустила видеообращение, в котором призывала Владимира Путина поучаствовать в дальнейшей судьбе МХАТа. А именно — вернуть на пост худрука Татьяну Доронину. Заявители на фоне плакатов «Спасите МХАТ» и «Верните стране и театру Доронину» утверждают, что «в нарушение приказа министерства культуры РФ Доронина (ныне президент театра) лишена всех полномочий, в том числе влияния на репертуарную и художественную политику культурного учреждения.

Как рассказали «Собеседнику» сотрудники МХАТа, сейчас от актеров требуют подписать срочные договоры, а тех, кто отказывается или намерен обращаться в суд, пугают сокращением или «ссылкой» в массовку на мизерную оплату.

Эту информацию подтверждает один из участников видеообращения Дмитрий Корепин: «Мне так и сказали: "Вы думаете, что не сможем вас уволить, если захотим? Создадим такие невыносимые условия!"»

«Мне не хотелось бы выглядеть скандалистом, только обидно за Татьяну Васильевну [Доронину]», — поясняет артист. Ранее его сняли со всех ролей в после конфликта с коллегой — несмотря на примирение и на отказ коллектива театра осуждать поведение Корепина на сборе труппы.

Подробнее о конфликте в МХАТе им. Горького, во главе которого Татьяну Доронину недавно сменил «патриотический триумвират», читайте в № 24 газеты «Собеседник» (в продаже со 2 июля) и скоро на Sobesednik.ru.