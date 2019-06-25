Актеры МХАТ призвали Путина спасти театр от низкохудожественных постановок

Актеры МХАТ им. Горького попросили президента РФ Владимира Путина вернуть Татьяне Дорониной полномочия худрука.

Соответствующее заявление актеры сделали в видеообращении к президенту. По их словам, президента театра Татьяну Доронину вопреки приказу Минкультуры лишили всех полномочий, в том числе возможностей влиять на репертуарную и художественную политику театра. Актеры утверждают, что «все отдано на откуп [художественному руководителю Эдуарду] Боякову и его компании».

В видеообращении сказано, что «МХАТ целенаправленно превращается в прокатную площадку» и «культурно-досуговый центр», тем самым уничтожается «достижение Станиславского — русский репертуарный театр». «Классический репертуар МХАТ замещается спектаклями низкого художественного уровня», — утверждают актеры.

Сотрудники театра призвали Путина лично вмешаться и спасти «театр с великой историей».