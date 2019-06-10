Врачи не смогли вывести Бари Алибасова из медикаментозного сна

Находящийся в НИИ им. Н. Склифосовского после отравления продюсер Бари Алибасов может потерять способность глотать.

Как передает агентство городских новостей «Москва», PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин сообщил, что в понедельник, 10 июня, врачи НИИ им. Н. Склифосовского не смогли вывести отравившегося жидкостью для прочистки труб продюсера из состояния медикаментозного сна.

По словам Горжанкина, ранее медики ввели Алибасова в медикаментозный сон с целью устранения болевых ощущений и обездвиживания пациента для проведения необходимых манипуляций в рамках экстренной терапии, однако продюсер не очнулся.

«Сегодня, 10 июня, музыкальный продюсер группы "На-На" Б. Алибасов, находящийся в НИИ им. Н. Склифосовского, не вышел из состояния медикаментозного сна. Врачи не говорят, с чем связана такая задержка. Все, что удалось узнать у одного из врачей — вероятнее всего, Б. Алибасов если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода», — рассказал представитель продюсера.

Напомним, ранее сын Алибасова сообщил, что жизни артиста больше ничего не угрожает, хотя его состояние остается стабильно тяжелым. При этом семья продюсера выразила намерение подать в суд на производителя жидкости для прочистки труб «Крот».