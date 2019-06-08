Опасности для жизни музыканта и продюсера Бари Алибасова нет, однако его состояние остается тяжелым.

Об этом Бари Алибасов — младший рассказал «Интерфаксу» в субботу, 8 июня. Ранее экс-участник группы «На-На» Владимир Левкин заявил, что Алибасову может понадобиться операция.

«Общее состояние до сих пор стабильно тяжелое, опасности для жизни на данный момент нет, ждем два дня, чтобы понять, что делать с ожогами с кишечника», — сказал Алибасов-младший.

Он добавил, что врачам уже удалось справиться с ожогами желудка и дыхательных путей. «С ожогом кишечника трудности, если он неправильно заживет, то может перетянуть кишечник, поэтому нужно еще дня два, чтобы понять, как решить эту ситуацию. Либо он (кишечник — прим. Sobesednik.ru) сам заживет, либо нужно будет что-то делать с ним», — подчеркнул Алибасов.