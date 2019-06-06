Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал о возможной операции госпитализированного Бари Алибасова.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что музыкант и продюсер Бари Алибасов оказался в реанимации после того, как вместо сока выпил жидкость для очистки труб.

Как рассказал Владимир Левкин агентству «Москва», Алибасову могут сделать операцию. «У меня последняя информация о тяжелом состоянии и о том, что надо ждать три дня, чтобы решить, что вырезать или не вырезать. Он три дня будет лежать на обезболивающих, прежде чем делать операцию и какие-то выводы делать вообще», — цитирует агентство Левкина.

Другой участник группы Владимир Политов в разговоре с агентством подтвердил, что состояние Алибасова оценивается как тяжелое.