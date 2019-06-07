Участник группы «На-На» рассказал, что отравившегося средством для очистки труб Бари Алибасова могут прооперировать.

Ранее Sobesednik.ru писал, что музыкант и продюсер Бари Алибасов оказался в реанимации после того, как вместо сока выпил жидкость для очистки труб.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в настоящее время Бари Алибасов находится в сознании и дышит самостоятельно, несмотря на введение в состояние медикаментозного сна.

По словам экс-участника группы «На-На» Владимир Политов, в скором времени врачи могут принять решение о необходимости операции.

«Никаких аппаратов искусственной вентиляции легких нет, он находится в состоянии медикаментозного сна, но при этом в сознании. Его можно разбудить, когда надо, чтобы, допустим, покормить», — рассказал Политов.

При этом PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что семья продюсера намерена подать в суд на производителя средства «Крот».

«Уже принято принципиальное решение по этому поводу. Поскольку Бари Каримович сейчас не в состоянии заниматься такими вопросами, его супруга, Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск на ООО "АМС Медиа" — производителя жидкого средства "Крот. Чистые трубы", выпущенного под брендом "Золушка". Именно эти данные указаны на бутылке очистителя труб», — заявил он.

Помощник продюсера Сергей Моцарь, который приехал после звонка артиста к нему домой и вызвал скорую помощь, отметил, что бутылка со средством внешне напоминает питьевой йогурт, который обычно употреблял Алибасов, а сама жидкость не имеет резкого химического запаха.