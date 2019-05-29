В Москве закончились съемки фильма Оксаны Карас «Доктор Лиза». Это рассказ об одном дне жизни Елизаветы Глинки, больше известной в народе как Доктор Лиза, которая занималась благотворительностью. Лиза Глинка погибла в декабре 2016 года в авиакатастрофе под Сочи.

Идея фильма принадлежит продюсеру Александру Бондареву. Он знал Елизавету Петровну, работал с ней в ее благотворительной организации «Справедливая помощь», они занимались людьми, которые попали в беду.

Александр обратился с предложением к режиссеру Оксане Карас. Заручились поддержкой супруга Глинки Глеба Глебовича. С его согласия написали сценарий. Все события картины укладываются в один день — среду, 25 апреля 2012 года. Один день, вырванный из жизни Елизаветы Глинки. Ничего знаменательного в нем нет, это просто день. До ее смерти оставалось еще четыре года, очень насыщенных, очень непростых, противоречивых.

Съемки проходили в Москве на Павелецком вокзале, в съемочных павильонах, на улицах, но главное — супруг Глинки разрешил снимать в квартире, в которой они жили с супругой. Главную роль сыграла Чулпан Хаматова, которая дружила с Глинкой. Специально для этой роли она перекрасилась в блондинку. В остальных ролях — Елена Коренева, Татьяна Догилева, Анджей Хыра, Константин Хабенский и другие.

Оксана Карас, Чулпан Хаматова и Константин Хабенский на съемках

// фото: "Киностудия КИТ"

Актриса Юлия Ауг тоже сыграла роль в фильме.

— Оксана Карас — замечательный режиссер. С ней я работаю уже на четвертом проекте. Даже если бы она мне предложила какой-то другой фильм, я бы в любом случае согласилась, — призналась Sobesednik.ru Юлия. — У нее работает замечательная команда, дружная. В «Докторе Лизе» я играю функцию, можно так сказать. Ведь в сценарии изначально роль главного врача больницы была написана на мужчину. Но вот пригласили меня, и главврач стал женщиной. Такие вот метаморфозы.

С самой Лизой Глинкой мы познакомились очень давно по интернету, — рассказывает Юлия Ауг. — Тогда я еще не знала, что такое «Фейсбук», читала только «Живой журнал». И вот случайно наткнулась на ЖЖ Лизы. У нее тогда был свой хоспис в Киеве, и она описывала истории своих пациентов. Там такие судьбы! Помню, один рассказ я перечитывала всю ночь и плакала. Попросилась в интернете к Лизе в друзья, она не отказала. Потом, когда Глинка оказалась в Москве, она хотела открыть хоспис, но не получилось. Тогда Лиза стала помогать бездомным. В то время я училась на Высших режиссерских курсах. Предложила Лизе снять о ней документальный фильм — так меня затронуло все то, что она делает для людей. Но тогда уже снимали о ней документальный фильм, я опоздала. Уже когда мы с мужем стали приезжать в ее фонд — привозили медикаменты, какие-то вещи, — то познакомились с Лизой лично. Конечно, она была личностью, Человек именно с большой буквы! Я рада, что Оксана делает фильм — пусть все знают, что значит творить добро для людей и какой была Лиза.