В Москве после продолжительной болезни ушел из жизни Сергей Юрский

Дочь советского и российского актера Сергея Юрского сообщила о смерти отца в возрасте 83 лет.

Как передает «Интерфакс», в Москве на 84-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР, лауреат премии «Золотая маска» Сергей Юрский.

По словам дочери актера, смерть Юрского наступила после продолжительной болезни. Известно, что в декабре 2018 года артиста госпитализировали в инфекционное отделение больницы.

Напомним, советский и российский актер театра и кино родился в 1935 году в Ленинграде в семье худрука Московского цирка на Цветном бульваре Юрия Юрского. Славу ему принесли роли в фильмах «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Республика ШКИД» и других.