"Планета оторвалась": Александр Филиппенко об уходе Сергея Юрского

Александр Филиппенко опубликовал в Facebook запись о смерти Сергея Юрского. Известного артиста не стало 8 февраля.

«То, что уходит от нас вместе с Сергеем Юрьевичем Юрским – невосполнимо. Это потеря вселенская... Знаете, как планета оторвалась... и улетела.

Я не говорю о потере для российского театра (об этом напишут театроведы в энциклопедиях), я говорю о Качестве. Где Юрский – там Театр. Там уважение к актеру, дружеское участие, умная ирония.

Уходит тот театр, который близок мне. Уходит порядочность интеллигентность и чувство театрального товарищества. Меня всегда восхищала его неумение и нежелание быть "великим" — поэтому он был великолепным и неповторимым.

Уходит эпоха», — написал Александр Филиппенко.

Также актер опубликовал несколько фотографий на сцене вместе с Сергеем Юрским.