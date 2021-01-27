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Фантомная спортивная площадка: в Рязани экс-мэр сядет на 5 лет после обращения журналистки к Путину

Чиновники в сговоре с предпринимателем присвоили 4,5 миллиона рублей, выделенных на обустройство дворовой территории

Фото: стоп-кадр YouTube «ТКР»

Сергей Карабасов

Бывший глава города Рязани Сергей Карабасов ближайшие пять лет проведёт в исправительной колонии и заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей. Таково решение суда по делу о растрате бюджетных средств, передаёт пресс-служба СКР..

В 2018 году мэр в сговоре с подчинённым, начальником управления ЖКХ Игорем Ковалёвым и гендиректором ООО «Уютный двор 62» присвоил 4,5 миллиона рублей, выделенных на обустройство спортивной площадки в одном из жилых дворов.

На момент подписания акта выполненных работ ничего похожего на спортивную площадку во дворе так и не появилось. Но деньги подрядчик получил в полном объёме как за полноценный плацдарм для забав детворы.

Внимание на это обратила не местная прокуратура или иные надзорные органы, а журналистка. Этот кейс она описала во время встречи с президентом Владимиром Путиным на медиафоруме ОНФ.

Подчинённый Карабасова, глава управления ЖКХ Ковалёв отправится в колонию на 4 года и заплатит 300 тысяч рублей штрафа, а подрядчик Пузанов лишится свободы на два года и заплатит в бюджет 200 тысяч рублей.

Три недели назад на телеканале ТКР выходил видеосюжет, в котором утверждалось, что спортивная площадка всё-таки была построена, но на другом месте. Поэтому защита требовала оправдать подсудимых за отсутствием события преступления.

Теги: #Коррупция

Рубрика: Экономика

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