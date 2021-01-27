"Дурят людей": эксперт раскрыл способ сэкономить 20% на оплате ЖКХ

Плату за ЖКХ россиянам повышают стабильно раз в полгода. Но в кризисное, пандемийное время это воспринимается очень болезненно. Как именно и где повышается оплата, а также на чем на дурит государство в этой сфере, мы спросили у Светланы Разворотневой, главы «Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль».

– Светлана Викторовна, говорят, нынешний рост оплаты за ЖКХ – катастрофический и беспрецедентный. В чем причина?

– Честно говоря, я бы не согласилась, что рост беспрецедентный. Начну с того, платежка за ЖКХ у нас состоит из трёх частей. Первая — это плата за коммунальные ресурсы. И тарифы на коммунальные ресурсы регулируются государством. И приказом правительства даются определённые коридоры тарифов для каждого региона. А дальше уже региональные власти определяют, насколько тарифы будут расти.

В 2021 году запланирован рост на 4 %. Но это в среднем по стране, и я знаю, что многие регионы отказались от планового повышения.

– Какие регионы у нас такие добрые и какие, наоборот, зверствуют?

– Например, Алтайский край в прошлом году даже снизил тариф за капремонт, а в Питере, наоборот, все эти платежи довольно сильно выросли, в том числе и за капремонт. Но до этого взнос за капремонт там был сравнительно маленький. Больше всех повышают оплату за коммунальные ресурсы в основном Кавказ, Чечня, Северная Осетия. Но просто потому, что у них в предыдущие годы эти тарифы не росли такими опережающими темпами, как в других регионах. Ну а в Москве средняя температура по больнице.

– Мы остановились на второй части платежки.

– Вторая часть — это плата за капремонт. Это чисто региональная прерогатива. И очень многие всё-таки отказались повысить размер взносов. Третья часть — это плата за содержание общего имущества. Это находится в ведении управляющей компании. А по жилищному кодексу эту часть вообще определяют жители. И даже если за жителей это решил муниципалитет, то жители, то есть собственники, вправе провести собрание и утвердить собственные тарифы.

На самом деле в этом году доходы падают, и людям тяжело платить за ЖКХ.

Но в этом смысле у нас есть всё-таки хороший инструмент поддержки — это субсидии на оплату ЖКХ. Но из 12% семей, которые могут воспользоваться этим механизмом, им пользуются только 5%.

– Я думаю, там такая прорва документов нужна, что люди просто не в силах с этим совладать.

– Да. Вы правы, конечно. Там надо собирать документы, и я обращалась в правительство, в Госдуму с требованием ввести заявительный порядок. И те регионы, где есть электронные документооборот, его вводят. Но здесь действительно есть что усовершенствовать.

– Светлана Викторовна, можно ли избавиться от взносов за капремонт? Например, заключить прямой договор с управляющей компанией, если человек живёт в новом доме?

– Нет. От платежей за капремонт никто не может быть избавлен. Он платится на основании федерального закона, и управляющая компания тут вообще ни при чём.

И ресурс экономии лежит не во взносах на капремонт, а в проведении каких-то энергоэффективных мероприятий. Установка соответствующий аппаратуры в домах, утепление, которое позволяет платить гораздо меньше за тепло.

Ведь на самом деле людей дурят не на размере тарифов, а на объемах.

Например, на электроэнергии. Жильцы дома платят, скажем, за освещение чердаков и подвалов, а там ни одной лампочки может не быть. Москвичи – те платят за «перетопы», сами того не зная. То есть реально на 20 процентов больше, чем могли бы.

А если не платить за капремонт, то в один прекрасный момент к вам придут судебные приставы. Потому что фонд капремонта активно просуживает эти задолженности.

Обязанность платить за капремонт установлена федеральным законом, к сожалению. Нравится нам это или не нравится, но все в этой стране обязаны платить за капремонт, кроме людей, проживающих в аварийных домах.