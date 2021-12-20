В ВШЭ оценили взятки на госзакупках в 6,2% ВВП. Четверть контракта идет в карман чиновнику

Согласно исследованию, проведенному Институтом государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, в России объемы коррупции на государственных закупках составляют порядка 6,6 трлн рублей в год, что также сравнимо с 6,2% российского ВВП или третью (35,3%) доходной части федерального бюджета. Для сравнения, это больше, чем бюджетом тратится на образование и здравоохранение.

Исследование проводилось путем опроса более 1,2 тысячи представителей бизнеса, которые вовлечены в сферу госзакупок. Им задавались как прямые, так и косвенные вопросы на эту тему. Выяснилось, что сталкивались с коррупцией на госзакупках 71% опрошенных. Размеры взятки сильно варьируются — о нулевой взятке заявили лишь 14% опрошенных, передает РБК.

Чаще всего, в трети (37%) случаев коррупция представляет собой вертикальный или горизонтальный сговор, то есть между поставщиком и чиновником или между поставщиками.

«В текущих условиях поставщику выгоднее вступать в сговор, чем работать над уникальностью или инновационностью товаров, работ или услуг», — заключают авторы исследования.

Издание напоминает, что, по оценкам Счетной палаты, 75% госзакупок в России проходят не на конкурентной основе, что, впрочем, не говорит обязательно о коррупции. При этом из анализа СП также следует, что ключевой проблемой в этом вопросе является наличие неформальных связей между чиновниками и поставщиками товаров.