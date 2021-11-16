«Это показатель роста доходов?» Путин и глава ФНС порадовались увеличению налоговых поступлений на 37%

Сайт Кремля выложил беседу руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова с президентом Владимиром Путиным. Их встреча была посвящена в том числе налоговым поступлениям в федеральный бюджет.

Егоров рассказал, что по итогам десяти месяцев 2021 года насчитывается 23 триллиона рублей поступлений, что означает рост в 37% по отношению к прошлому году.

«Учитывая, что прошлый год аномальный, даже если сравнивать с 2019 годом, то у нас поступления плюс 23 процента, и мы всё равно наблюдаем существенный рост»

, – цитирует главу ФНС сайт Кремля.

По прогнозу ФНС, к завершению года поступления составят 28 триллионов рублей, что больше на 7 триллионов рублей, чем в прошлом году.

«Поэтому в целом показатели очень неплохие. Это как экономика, так и рост цен на углеводороды, на металлы – всё вместе, конечно, создало эффект, и плюс эффект от налогового администрирования. При этом если обратить внимание на подоходный налог, который в основном у нас очень существенно отражает показатели по зарплате, то у нас рост 17 процентов, а в малом бизнесе рост 20 процентов»

, – объяснил Егоров, на что Путин задал ему вопрос:

«То есть это косвенный показатель роста реальных доходов?»

Глава ФНС согласился, а также отметил вклад в эти показатели помощь малому бизнесу, в том числе на выплату зарплаты: «Уже выплачено более 22 миллиардов рублей больше чем 300 компаниям, тысячам компаний индивидуальных предпринимателей, где работает больше одного миллиона 700 тысяч человек».

ФНС администрирует порядка 80% всех федеральных бюджетов и внебюджетных фондов.