"Смеяться и плакать хочется одновременно": россияне отреагировали на "рост своих доходов"
Данные о почти семипроцентном увеличении доходов граждан на фоне роста потребительских цен выглядят как минимум странно
Реальные располагаемые доходы граждан России во втором квартале текущего года выросли на 6,8%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата. В ведомстве при этом уточнили и данные по динамике доходов населения за первый квартал года. Согласно новым оценкам, спад составил 3,7%, хотя прежние данные свидетельствовали о 3,6-процентном снижении.
В ведомстве скорректировали данные по снижению этого показания по итогам минувшего года. Так, в 2020 году доходы граждан демонстрировали положительную динамику в первом квартале, достигнув роста в 1,9%. Максимальное же снижение было зафиксировано по итогам второго квартала – спад тогда составил 7,1%. Кроме того, сообщается, что по итогам 2021 года в Минэкономразвития прогнозируют рост реальных располагаемых доходов населения России на уровне 3%.
Примечателен и тот факт, что реальные располагаемые доходы граждан высчитываются как все доходы граждан за вычетом обязательных платежей и после корректировки на уровень инфляции. А потому, данные о почти семипроцентном росте на фоне многочисленных сообщений о росте потребительских цен выглядят как минимум странно. Обратили внимание на это несоответствие и многие россияне. В комментариях к соответствующей новости в социальных сетях пользователи устроили настоящую заочную перепалку с официальными ведомствами и другими представителями властей, продолжающими рассказывать о росте доходов в стране. Ирония и гнев – так, пожалуй, можно писать наиболее частую реакцию на новые данные.
«Эти россияне заседают в Госдуме?»;
«С 2014 года обнищали в два раза, о каком росте они сообщают?»;
«У Росстата и за Путина 70 процентов голосуют»;
«Фамилии россиян опубликованы в журнале Форбс»;
«Опять Миллеру и Грефу зарплату подняли на 40 миллионов?»;
«Этот Росстат регулярно нам приписывает увеличение зарплат»;
«Ну теперь можно смело поднимать тарифы ЖКХ, цены на бензин и борщевой набор»;
«Каких россиян? Едросов и друзей Путина – долларовых миллиардеров?»;
«Они издеваются?»;
«Сказочный дурдом. Страну превратили в Кащенко, а народ в стадо терпил. На кого рассчитан этот бред? На идиoтов? Восьмой год падают реальные доходы россиян»;
«Смеяться и плакать хочется одновременно»;
«Инфляция опережает доходы, нас просто очередной раз грабят», – пишут граждане.
Теги: #Тарифы и цены
Рубрика: Общество