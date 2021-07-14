"Смеяться и плакать хочется одновременно": россияне отреагировали на "рост своих доходов"

Реальные располагаемые доходы граждан России во втором квартале текущего года выросли на 6,8%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата. В ведомстве при этом уточнили и данные по динамике доходов населения за первый квартал года. Согласно новым оценкам, спад составил 3,7%, хотя прежние данные свидетельствовали о 3,6-процентном снижении.

В ведомстве скорректировали данные по снижению этого показания по итогам минувшего года. Так, в 2020 году доходы граждан демонстрировали положительную динамику в первом квартале, достигнув роста в 1,9%. Максимальное же снижение было зафиксировано по итогам второго квартала – спад тогда составил 7,1%. Кроме того, сообщается, что по итогам 2021 года в Минэкономразвития прогнозируют рост реальных располагаемых доходов населения России на уровне 3%.

Примечателен и тот факт, что реальные располагаемые доходы граждан высчитываются как все доходы граждан за вычетом обязательных платежей и после корректировки на уровень инфляции. А потому, данные о почти семипроцентном росте на фоне многочисленных сообщений о росте потребительских цен выглядят как минимум странно. Обратили внимание на это несоответствие и многие россияне. В комментариях к соответствующей новости в социальных сетях пользователи устроили настоящую заочную перепалку с официальными ведомствами и другими представителями властей, продолжающими рассказывать о росте доходов в стране. Ирония и гнев – так, пожалуй, можно писать наиболее частую реакцию на новые данные.

«Эти россияне заседают в Госдуме?»;

«С 2014 года обнищали в два раза, о каком росте они сообщают?»;

«У Росстата и за Путина 70 процентов голосуют»;

«Фамилии россиян опубликованы в журнале Форбс»;

«Опять Миллеру и Грефу зарплату подняли на 40 миллионов?»;

«Этот Росстат регулярно нам приписывает увеличение зарплат»;

«Ну теперь можно смело поднимать тарифы ЖКХ, цены на бензин и борщевой набор»;

«Каких россиян? Едросов и друзей Путина – долларовых миллиардеров?»;

«Они издеваются?»;

«Сказочный дурдом. Страну превратили в Кащенко, а народ в стадо терпил. На кого рассчитан этот бред? На идиoтов? Восьмой год падают реальные доходы россиян»;

«Смеяться и плакать хочется одновременно»;

«Инфляция опережает доходы, нас просто очередной раз грабят», – пишут граждане.