Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 0,75%. За этот год она выросла с 4,25 до 7,5%

Банк России принял решение поднять значение ключевой ставки уже в шестой раз за этот год. Сегодня её размер увеличен на 0,75%, до значения в 7,5%. В сентябре её подняли на 0,25% до 6,75%, а всего с начала 2021 года размер ключевой ставки изменился уже на 3,25% — в начале года она составляла всего 4,25%.

В первую очередь, решение Центробанка вновь связано с растущей инфляцией. «Инфляция складывается значительно выше прогноза Банка России и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%», — поясняют в пресс-службе регулятора. В ведомстве надеются вернуться в будущем к плановому показателю по инфляции в 4%.

Не исключается также, что ставка будет подниматься и в дальнейшем:

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях».

Отмечается, что инфляционные риски также создают ожидания населения и предприятий, которые, согласно опросам, опасаются её дальнейшего роста — в случае с населением речь идет о рекордных за пять лет показателях.

Центробанк пишет, что ставки по депозитным вкладам также растут на фоне увеличения ключевой ставки. Эту тенденцию регулятор планирует укреплять и в дальнейшем.

Напомним, что ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупреждала о возможном росте ключевой ставки. Она также пока исключила возможность её понижения, объяснив это тем, что кредитные организации во многом ещё не успели среагировать на действия Банка России.