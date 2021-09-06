Центробанк поднял ключевую ставку на 0,25% из-за опасений в отношении роста инфляции. С начала года регулятор поднимает её уже в пятый раз — до этого она составляла 4,25%, а сейчас уже 6,75%. Не исключается и возможность, что ключевую ставку позднее придется поднять ещё.

«В августе месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен вновь выросли после замедления в июле. Годовая инфляция увеличилась до 6,68% (после 6,46% в июле) и, по оценке на 6 сентября, составила 6,74%», — говорится в заявлении Банка России.

Рост цен ЦБ связывает с неуспевающим за спросом предложением в ряде отраслей, а также с близкими к рекордным инфляционными ожиданиями населения. При этом отмечается, что люди перестали снимать деньги с рублевых депозитов, а также снизились объемы ипотечного кредитования, однако кредитование бизнеса «продолжает расширяться темпами, близкими к максимумам последних лет».

Отметим, что аналитики ожидали подъема ключевой ставки на фоне сентябрьских президентских выплат по 10 тысяч всем пенсионерам и по 15 тысяч силовикам. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ранее допускали, что её рост может составить даже 0,5%.

Напомним, Росстат также зафиксировал пятилетний рекорд годовой инфляции в августе, когда она составила 6,68%.