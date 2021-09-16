Главное к 17 сентября: Первые новости со старта голосования, 7%-я инфляция и отказ от паролей

Сегодня в России начинается трехдневное голосование на выборах в Госдуму, в ряд региональных, городских и муниципальных парламентов, а также на выборах глав ряда субъектов Федерации. Формально первые избирательные участки открылись ещё накануне в 23:00 по московскому времени.

Напомним, что голосование продлится с 17 по 19 сентября. Даже без прописки каждый совершеннолетний гражданин, прикрепленный к конкретному УИКу в месте проживания, имеет право проголосовать как минимум по федеральному списку партий.

Вместе с началом голосования в стране официально окончена предвыборная кампания. С полуночи любая агитация за партию или кандидата запрещена. При этом, как сказала «Интерфаксу» секретарь Центризбиркома Наталья Бударина, ЦИК за время предвыборной гонки не зафиксировал серьезных нарушений во время агитации, которой, по словам главы ведомства Эллы Памфиловой, было вдвое больше, чем на президентских выборах.

Зампред ЦИК Николай Булаев заверил в эфире федерального телевидения, что все избирательные участки в стране (их более 96 тысяч, — ред.) к проведению голосования готовы.

Центральный аппарат ЦИК в Москве также подготовился к голосованию: на первом этаже здания установлены железные заслонки, а в ЦОДД столицы сообщили «Дождю» (признан иностранным агентом), что движение транспорта по улице, на которой расположен ЦИК, будет перекрыто на время голосования — с 8:00 17 сентября до 17:00 20 сентября.

Впрочем, в России уже зафиксирована и первая официальная жалоба на ход избирательного процесса. Представители КПРФ подали её в прокуратуру Еврейской автономной области, пишет издание «Набат», из-за того что председатель УИК №118 Облученского избирательного округа отказал наблюдателю от партии в её праве поехать на выездное досрочное голосование (речь идет о процедуре голосования в труднодоступных местах, досрочного голосования как такового в этот раз нет). Жалоба уже рассматривается прокуратурой.

По информации «Новой газеты», в Московской области выездное голосование будет проходить на порядка 600 точек, среди которых выделяются довольно специфические места, на первый взгляд, для этого не предназначенные: голосовать будут возле озера, на остановке, около храма, возле магазина и аптеки, у стройрынка, а также в торговых палатках. Один из пунктов выездного голосования установят около памятника воинам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в деревне Ворщиково.

Курьезный случай в связи с выборами произошел в поселке Волчий Пензенской области. Один из избирателей Андрей Грибанов получил рекомендации «Умного голосования» Алексея Навального и разослал их всем знакомым. По ошибке в рассылку попала и глава сельсовета Светлана Капленкова. Как пишет портал «7х7», через два часа она пришла к Грибанову с участковым. Мужчину расспросили, не планирует ли он каких-то акций в дни голосования и посоветовали «не выкидывать никуда во всякие соцсети свой бред», предупредив о запрете на агитацию. Также ему пояснили, что смена власти, «как в Америке», — это не хорошо.

Глава юридической службы московского горкома КПРФ Мухамед Биджев сообщил о задержании накануне Аскера Гейдарова, доверенного лица кандидата Валерия Рашкина. Это произошло на УИК №1263 в Сокольниках, куда тот приехал проверить информацию о списках с «безумным» числом голосующих на дому. Как пишет «ОВД-Инфо», Гейдаров отказался по просьбе полиции покидать участок, так как там, несмотря на поздние часы, ещё находились члены комиссии.

Глава Цетробанка Эльвира Набиуллина предупредила, что темпы роста ипотечных займов в 2021 году составят до 20%. Таким образом, Россия приблизится к пределу роста ипотеки. «Надо быть очень внимательным к тому, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения», — пояснила она РБК.

Кроме того, она заявила, что, по прогнозам ЦБ, в сентябре годовая инфляция составит «где-то в районе 7%». Она считает, что это пиковый показатель. Отметим, что в августе инфляция достигла, по оценкам регулятора, 6,7%.

Microsoft разрешила пользователям отказаться от паролей при входе в сетевые сервисы. Их можно заменить приложениями Microsoft Authenticator и Windows Hello, а также подтверждениями входа через СМС или электронную почту. «Никто не любит пароли. Они неудобны», — поясняет компания, отмечая, что ранее они были необходимы для обеспечения безопасности.

Палата представителей парламента Нидерландов выразила вотум недоверия правительству из-за его «безответственных» действий при эвакуации граждан из Афганистана. После этого глава МИД Сигрид Кааг заявила, что берет на себя полную ответственность за нерешительность при эвакуации и подала в отставку.