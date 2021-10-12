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«Их стараниями растет национально ориентированный капитал»: блогер Мейстер поблагодарил ФБР за обыски у Дерипаски

Анонимный политолог уверен, что российские бизнесмены предпочтут укрупняться на родной земле, а не искать общего языка со Штатами

Фото: Global Look Press

Олег Дерипаска

Предприниматель Олег Дерипаска довольно недипломатично прокомментировал обыски, которые прошли в доме его родственников в Вашингтоне. В своем телеграм-канале он обвинил США в экономической и политической некомпетентности и неуемном желании найти везде российский след влияния: 

«Хочется спросить: [много] ли денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки, реквизируемых в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска»

, – пишет бизнесмен.

Напомним, ранее в Вашингтоне прошли обыски в домах, которые принадлежат родственникам Олега Дерипаски. Мероприятия проводились на основании ордеров, связанных с американскими санкциями, под которыми крупный бизнесмен находится с 2018 года.

Политический телеграм-канал «Мейстер» прокомментировал заявление по двум пунктам. 

  • Признанное Генпрокуратурой РФ нежелательной организацией издание «Проект» писало, что некие источники связывают телеграм-канал «Мейстер» с семейством Ковальчуков.

Во-первых, такое давление на Олега Дерипаску методологически со стороны США рассчитано на то, чтобы российский крупный бизнес «вложился в смену власти в России».

Во-вторых, российский бизнес наоборот демонстрирует, что уже не ищет способов сохранить позиции в зарубежье. 

«Еще лет 20 назад, кстати, реакция могла быть (и скорее всего была бы) иной. Почему сейчас она не такая? Все достаточно просто. Штаты успели показать всем с достаточной ясностью, что тот, кто на них сработал, не получает никаких гарантий – будь то миллиардер или афганский переводчик»

, – пишет «Мейстер». Аналитик уверен, что Олег Дерипаска предпочтет укрепляться на «государственнических позициях». 

«Так что, пожалуй, надо сказать ФБР спасибо: их стараниями растет российский национально ориентированный крупный капитал»

, – заключает блогер.

Теги: #Дерипаска

Рубрика: Экономика

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