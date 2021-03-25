Роман Баданин*: Россияне готовы оплачивать расследования про коррупцию

«Триггером послужила тема второй семьи»

– Какие именно красные – или двойные – линии пересёк «Проект»? Судя по судам, извини за тавтологию, это были расследования о Трабере и Пригожине.

– Нет, просто Трабер и Пригожин имеют обыкновение подавать в суд на любые публикации. Трабер – довольно влиятельный петербургский бизнесмен из ближнего круга, Пригожин – случай более любопытный, поскольку лично занимается самой щекотливой для Путина темой.

Как бы её сформулировать? Скажем, практическое выражение геополитики. Кто-то теоретизирует о том, что весь мир – сфера наших интересов, а кто-то должен за это на практике умирать. Пригожин занимается ЧВК, то есть, говоря прямо, наёмниками. Без него не было бы Донбасса, Ливии, Сирии. Другое дело, что успехи России там не так ослепительны, как рассказывают по телевизору. Но если бы не Пригожин, рассказывать было бы вообще не о чем.

Каким образом он так выдвинулся, трансформировавшись из производителя еды? Думаю, в основном за счёт личной нахрапистости, в самом деле колоссальной, а также инициативности. Его интересуют в жизни далеко не картошка и мясо. Он создатель медиаимперии, сомнительной по методам, а сейчас главная сфера его интересов – кино. Вот к чему я советую приглядеться серьёзно! Говорят, что лично он сейчас по-настоящему интересуется только кинематографом и после двух фильмов – «Турист» и «Солнцепёк» – погрузился в кинопроизводство всерьёз. Производство фильма занимает меньше полугода. Что сказать, важнейшее из искусств.

А красные линии совсем другие – семья.

– А я ещё слышал, что Кадыров...

– Тема Кадырова Путину действительно лично близка, потому что на Чечне он, собственно, избрался. Взял Россию с войной, а оставить предполагает...

– С раковой опухолью.

– Ну, он этого так не воспринимает. Он хочет выглядеть усмирителем Кавказа, и поэтому критика Кадырова воспринимается им как подрыв личного авторитета. Личной привязанности там нет – я не думаю, что там вообще есть личные привязанности, – но Чечня безоговорочно входит в пятёрку запретных тем. А первую строчку занимают личные дела.

– То есть личная жизнь и карьера дочерей?

– Уже нет. В нашем случае триггером послужила тема второй семьи. Это не какая-то сторонняя связь – это именно вторая семья. И в этом нет ничего необычного – миллионы россиян так живут, – но когда эта семья возникает ровно в 2003-м, то есть накануне переизбрания, на фоне всей традиционалистской риторики... в этом есть некая двусмысленность. Тема Светланы Кривоногих сейчас более опасна, чем даже дочери от первого брака.