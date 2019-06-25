Дмитрий Быков: Антигрузинский концерт

Мы уже предупреждали две недели назад, что либо нас потешат внешним противостоянием, либо обратят народный гнев на внутреннего врага.

После предсказуемо скучной и бесперспективной в смысле рейтинга (да и во всех прочих смыслах) прямой линии случилась приостановка авиасообщения с Грузией, пошло привычное нагнетание антигрузинской истерики на федеральных каналах и в подтявкивающих агентствах – и стало понятно, что для сплочения масс вокруг родной власти решили прибегнуть к традиционному способу.

Подходящий внутренний враг, видимо, либо надоел, либо разъехался, и накачка народной любви будет осуществляться за счет новой конфронтации с соседями. Раз Трамп пока воздержался от удара по Ирану, а в Грузии как раз подставились – включился план Б.

Честно говоря, я думал уже, что это вечное средство перестанет срабатывать: слишком все наглядно, да и конфликт явно не того масштаба, как во время «русской весны» пять лет назад. Ясно же, что все эти постимперские судороги никак не помогают забыть печальную русскую реальность – с несменяемостью власти, прогрессирующей бедностью, отсутствием социальных лифтов и прочими приметами эпохи. Но срабатывает, ребята! И вот уже подтянулись вполне искренние – кто же на них сейчас станет тратиться? – посты и статьи вечно обиженных профессиональных россиян: и при СССР грузины лучше всех жили, и все воры в законе к нам оттуда, и не умеют они ничего, кроме коррупции да застолий, и не любили нас по-настоящему никогда, и воевать не умеют, и наших женщин систематически обижали… Задним числом достается и грузинской культуре, и Георгию Данелии, а уж Михаила Саакашвили с его галстуком не вспоминает только ленивый. Весь этот антигрузинский концерт идет по второму кругу и ничем не может удивить – все мы помним истерику 2008 года, у всех на памяти запрет на грузинские вина и боржоми. (Сейчас мы опять читаем, что вина эти отвратительны, боржоми безобразно, в Европе все это никому не нужно, потреблять такую дрянь готовы только в России, и никуда они от нас не денутся – интересное вообще представление о патриотизме!) Но удивлять и не требуется. Требуется в очередной раз воспользоваться неистребимым рефлексом россиян: любые претензии к власти они забывают, стоит им почувствовать себя обиженными, а арсенал обид у нас огромен.

И пока этот рефлекс неистребим, и пока власть будет переключать любые недовольства, глуша внутренние проблемы внешними угрозами, – мы не будем жить лучше. Строго говоря, вообще не будем жить.

Дмитрий Быков // фото: Александр Шпаковский / «Собеседник»

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контекст

На фоне антироссийских протестов в Тбилиси Путин подписал указ о временном запрете нашим авиакомпаниям перевозить людей в Грузию и обратно. Перекрывают воздух и Грузинским авиалиниям.

С 8 июля вылететь из Москвы, чтобы попить киндзмараули на его родине, можно будет разве что рейсами иностранных авиакомпаний или с пересадками в Минске, Баку или Стамбуле.

Также Россия запретила полеты Грузинских авиалиний, по крайней мере до тех пор, пока те не выплатят долги за аэронавигационную деятельность. Как сообщил Минтранс РФ, сумма задолженности Грузии составляет 792,5 тыс. $ и 592,2 тыс. руб. без учета накопившихся пеней.

По словам основателя Georgian Airways Тамаза Ганашвили, у компании нет долгов перед российской стороной: свою часть (2 млн $) они давно погасили, а вот выплатили ли грузинские власти оставшиеся деньги – большой вопрос.

Поток туристов из России в Грузию за последние годы сильно увеличился, и там этому, безусловно, рады. Так, за прошлый год в эту закавказскую страну приехали более 1,5 млн наших туристов. По прикидкам представителей Ростуризма и туроператоров, если ситуация останется прежней, то число российских туристов может сократиться на 60–70%.

– Россия пошла по пути «мягкой силы» и ударила по той сфере, которая связывала наши страны в последние годы. Туризм оказался рычагом влияния. Я считаю, что это ошибочные шаги с нашей стороны. Поскольку сложившаяся ситуация с Абхазией и Южной Осетией останется надолго, конфликта не будет. Но и диалога тоже не будет. И бизнеса не будет – это плохо, – считает координатор рабочей группы Центра изучения стран Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Скаков.

Испугавшись того, что гостей из России станет заметно меньше, президент Саломе Зурабишвили заявила, что туристы должны продолжать приезжать в Грузию, так как любят эту страну. А политикам следует решать проблемы, очевидно, не используя туристов в качестве шантажа. Любопытно, что эти слова последовали вскоре после того, как та же Зурабишвили назвала Россию «врагом» и «оккупантом». Весьма непоследовательное поведение для бывшего главы МИД Грузии и посла Франции.

Всем понятно, что злополучный стул спикера парламента Грузии, на который сел наш депутат Госдумы и президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов, был лишь casus belli (поводом для войны). Оппозиционные грузинские партии – «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия» – сначала подняли шум в парламенте, а потом вместе с другими националистами вышли на уличный протест с требованием отставки спикера Ираклия Кобахидзе и проведения внеочередных парламентских выборов. Полиция разогнала митинг, применив резиновые пули и слезоточивый газ, что еще больше обозлило протестующих. В беспорядках пострадали более 200 человек, а Кобахидзе выполнил требования протестующих на следующий же день.

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Материалы вышли в издании «Собеседник» №23-2019.