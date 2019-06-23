Зачем Россия отобрала у Грузии россиян 

Грузинская певица Нино Катамадзе, будучи одним из хэдлайнеров московского музыкального фестиваля «Усадьба. Джаз», не побоялась сказать то, что думает о событиях на своей родине: «Я горжусь и вчерашним, и позавчерашним днем в Грузии. Пришло новое свободное поколение». «Отобрали у нас 20% страны, и мы все равно друзья», — пояснила Нино, который уже год выходящая на сцену российской «Усадьбы».

В Грузии снова противостояние, связанное с отношением к России. Нино выразила отношение к своим соотечественникам. Вот и нам хорошо бы сформулировать отношение не к тому, что мы слышим на площади в Тбилиси (это дело и право грузинского народа), а к тому, какую реакцию мы наблюдаем здесь.

Закрытие авиасообщения с Грузией по инициативе Путина — реакция неадекватная. Руководство России пытается убедить нас с вами в том, что в Грузии находиться теперь смерти подобно, а тем, кто там оказался, следует немедленно вернуться. Полноте! Последние пять лет ездить на Донбасс со стороны России, где по-прежнему идет война, было безопасно? Туда ездили граждане России, чтобы убивать граждан Украины на их территории (и сами эти россияне, естественно, рисковали и рискуют своими жизнями) — и ничего. А в Грузии вдруг за сутки стало гораздо опаснее, чем на Донбассе?

Реакция Кремля — это что-то из области психологии, причем весьма подростковой. Обида и мелкая месть. На Украину мы сильно обиделись за Майдан и отобрали у нее Крым, на Грузию — за акции протеста и отобрали у нее своих туристов. Очень жаль, что для нашей власти люди остаются разменной монетой. Неужели России больше нечем «наказывать» очередного «провинившегося» соседа?

Нам с вами хорошо бы помнить одно: и на Украине, и в Грузии, несмотря на то, что политики с обеих сторон порой делают нечто совершенно неадекватное, отношение простых людей к простым россиянам определяется уж точно не российской пропагандой здесь.

Личного опыта предостаточно. Прекрасно помню, как лет шесть назад холодным январем поздно вечером забрел в качестве туриста в крепость грузинского города Гори, которую охраняли грузинские солдаты. Они видели, как в 2008-м после событий в Цхинвале российские танки заходили в Гори. Показывали мне какие-то видеоролики о том, что делали в Грузии наши военные (надо признать, ролики тоже довольно однобокие и пропагандистские). Но при этом, почти не зная русского языка, парни предложили и погреться у калорифера, и попить горячего чая. Не пытаясь при этом выяснить отношение неизвестного им русского к происходившим тогда событиям.

Грузинское гостеприимство никуда не делось и не денется, сколько бы ни стращали нас начальники страны в моменты особых приступов личной неприязни к Папишвили. Это я пытался на днях объяснить своим белорусским (!) знакомым, которые, насмотревшись и начитавшись российских новостей, крепко задумались о том, чтобы отменить свой отпуск в Грузии в августе, опасаясь не столько за себя, сколько за ребенка. «Конечно, — говорю я им. — Через полтора месяца в Грузии непременно ожидаются белорусские погромы».

Грузия — замечательная адекватная страна с открытыми, прекрасными людьми. Они сохраняют лучшие кавказские традиции, при этом не прирастают корнями к архаике и берут лучшее из европейского цивилизационного опыта. Противовес старому Тбилиси — новый Батуми с совершенно фантастической черноморской набережной, небоскребами и обалденными хачапури по-аджарски. А почему бы не поехать в Боржоми и не попить отдающей сероводородом минеральной водички прямо из источника? А в моменты обострения политических истерик особо эпично пройтись по проспекту Сталина и посетить музей Сталина в Гори.

Реакция на нападение на съемочную группу «России 24» только подтверждает адекватность и общества, и власти: за корреспондента и оператора, подвергшихся нападению радикалов, вступился мужчина-грузин, а МВД страны незамедлительно начало проверку, причем следствие ведется как по статье о насилии, так и о воспрепятствовании деятельности журналистов. Как тут не вспомнить, что московский ОМОН не стесняется набивать автозаки представителями прессы во время митингов?..

Грузинские власти стоит поблагодарить не только за это. Но и за то, что, потеряв Абхазию и Южную Осетию, пережив марш-бросок российских войск вглубь своей страны, они не стали по примеру Украины выжигать напалмом все российское и советское, не стали продолжать воевать, закрывать границы а, наоборот, открылись для россиян, отменили (в одностороннем порядке!) визы для нас, стали активно звать на отдых, создавать условия для совместного бизнеса — и даже вот позволили одному из российских депутатов сесть в кресло спикера грузинского парламента. Что и стало последней каплей для тех, кто все-таки не в силах смириться с тем, что Россия делала с независимой Грузией в последние пару десятилетий.

Мой вопрос моему же президенту заключается вот в чем: почему при таких раскладах он решает, ехать мне в Грузию или нет? Позвольте это решать мне и остальным гражданам России самостоятельно.