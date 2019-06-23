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Президент Грузии осудила запрет Путина на посещение страны россиянами

Политика
08:01, 23 июня 2019

Саломе Зурабишвили заявила, что туристы из РФ «обожают» Грузию и призвала решать политические проблемы без ущерба для них.

Напомним, ранее на фоне массовых митингов с антироссийскими лозунгами в Тбилиси президент РФ Владимир Путин подписал указ, отменяющий с 8 июля прямые авиаперевозки из России в Грузию.

Как передает Euronews, президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила такое решение своего российского коллеги, призвав решать политические проблемы без ущерба для туристического бизнеса.

«Мой ответ таков: туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию. А политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего», — заявила Зарубишвили, подчеркнув, что под решением проблемы она подразумевает объединение грузинских территорий.

По словам грузинского президента, напряженность между Москвой и Тбилиси существует давно, однако это не помешало полутора миллионам туристов из России посетить Грузию.

Кроме того, МИД страны также заявил, что грузинские правоохранительные органы делают достаточно для обеспечения безопасности всех иностранных туристов и журналистов.

«На фоне проходящих в Тбилиси в последние дни акций протеста, соответствующие государственные ведомства Грузии полностью обеспечивают защиту общественного порядка и безопасности в стране. Для гостей грузинской столицы, зарубежных журналистов и туристов, включая из Российской Федерации, никакой угрозы не возникло», — говорится в комментарии департамента информации и прессы МИД Грузии, текст которого приводит «Интерфакс».

При этом ранее сообщалось о попытке неизвестных напасть на съемочную группу «России 24» в Тбилиси, когда журналисты брали интервью у владельца одного из туристических агентств.

Данный случай грузинский МИД назвал «отдельным небольшим инцидентом», по которому, как заявляют в ведомстве, начато расследование.

 

Теги: Путин

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