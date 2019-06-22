Песков рассказал, когда возобновят авиаперевозки в Грузию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал условия для возобновления авиаперевозок в Грузию.

В четверг, 21 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете с 8 июля российским авиакомпаниям перевозить россиян с территории РФ на территорию Грузии в связи с протестами в Тбилиси после выступления в грузинском парламенте депутата Сергея Гаврилова.

Дмитрий Песков в разговоре с РБК объяснил, что авиаперевозки в Грузию возобновятся после того, как в стране исчезнет угроза для безопасности россиян.

«Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан», — заявил пресс-секретарь.

Напомним, ранее в Кремле протесты в Тбилиси назвали «русофобской провокацией».