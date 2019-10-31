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Врагу не сдается: Правила здорового ужина от Виталия Истомина

Диеты
20:12, 31 октября 2019

Шеф-повар ресторанов «Техникум» и «Сахалин», автор книги «Нескучная еда» Виталий Истомин поделился правилами полезного ужина:

— Несмотря на то, что я повар, готовлю для себя достаточно стандартную еду. На ужин я стараюсь готовить куриную грудку на пару или куриную грудку с брокколи и манго, варёную рыбу, салат. Возможно тушёное, либо запечённое. Разбавляю это все салатами на оливковом масле. Для гарнира использую в основном гречку, но возможен и булгур. 

Очень редко готовлю что-то сложное, в основном это примитивная и простая еда, калории которой можно запросто посчитать. Несмотря на мой энтузиазм и фантазию на кухнях ресторана, дома еда у меня именно домашняя. Я стараюсь по максимуму держать баланс жиров-белков-углеводов и комфорта желудка. Конечно, бывают и на моей улице читмилы-праздники, после которых совесть меня грызет и я держу самые строгие диеты. 

Я почти не готовлю сладкое, практически не ем, хотя и очень люблю. Соусы также не включены в мой кулинарный набор. Почти не готовлю пасту, так как это более вредный продует по сравнению с другими крупами. Жареное, конечно, исключаю, если и жарю, то практически на сухой сковороде. 

Исключаю авокадо и помидоры. С авокадо понятно — вечером жиры, хоть и полезные, не нужны, а вот со вкусными узбекскими помидорами сложнее: в них есть сахар и калории. Но вот «пластиковые» томаты можно есть постоянно, так как, на мой взгляд, в них нет ничего живого. 

Виталий Истомин

Работа шеф-поваром обязывает не только придумывать, но и пробовать вкусную еду, а там, где вкусно зачастую, не полезно. Правило французской кухни, матери всех кухонь — это масло, масло, масло. Поэтому вот так вот напробуешься всего — и домой, конечно, приходишь не с самым благодарным желудком. Поэтому я старюсь следить за своим рационом очень скрупулезно. Это достаточно стандартные меры - не ем жареное (сильно жареное), не употребляю сахар в чистом виде, ни в еде, ни во фруктах/овощах, не пью газированные напитки и также, конечно, не кладу сахар в кофе/чай. Не ем молочное, так как подобные продукты поднимают уровень инсулина в крови. Стараюсь не усложнять свой рацион - ем белки в чистом виде, овощи и крупы.

Считаю калории в течение дня: ем и через приложения считаю съеденное. Таким путём пытаюсь прийти к цифре, которая меня устроит, на сегодняшний день это около 1500 ккал. Ну хорошо, ну максимум 2000 ккал. И, как уже было сказано выше, пытаюсь питаться правильно, ем дробно и хожу в спортзал. Тренировки через один-два дня, даже когда на отдыхе.

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