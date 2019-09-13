Запах лимона помогает почувствовать себя худощавым

Под воздействием определенных запахов человек ощущает себя более худощавым, как показало исследование.

Испанские ученые из Universidad Carlos III de Madrid совместно с британскими коллегами выяснили, что обонятельные стимулы вместе с определёнными звуковыми сигналами могут изменить восприятие человеком собственного тела. Результаты экспериментов дают нам новые знания в области когнитивной неврологии и взаимодействия человека и компьютера.

Оказалось, что под воздействием аромата лимона люди чувствуют себя более худощавыми и лёгкими, а вот если им дают более густой и насыщенный запах ванили, то они, напротив, ощущают себя более тяжелыми. По крайней мере, такими были их аватары, которые участники эксперимента создавали на компьютере, вдыхая те или иные запахи.

Хотя на первый взгляд это открытие не кажется слишком значительным, в реальности его можно использовать при борьбе с самыми разными пищевыми расстройствами вроде анорексии и булимии, которые как раз связаны с тем, как люди воспринимают самих себя. К примеру, жертвы анорексии просто не в состоянии увидеть в зеркале себя правильно, какими бы худощавыми они не были. Им всё время кажется, что они имеют лишний вес, из-за чего эти люди продолжают морить себя голодом, что может привести к самым печальным последствиям.