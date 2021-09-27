Топ-5 самых полезных материалов про деньги на сайте Sobesednik.ru

Как отказать, если просят в долг

У вас попросили взаймы? Подумайте, прежде чем давать положительный ответ. Деньги могут не вернуть вообще. Поэтому всегда можно вежливо и вполне убедительно сказать «нет». Вот несколько вариантов, как это сделать.

1. «Мы очень сочувствуем, но сами ищем, у кого занять». Вы выразили поддержку и признались, что не можете помочь. А намек на финансовые проблемы умерит пыл просить в долг. Или скажите так: «Сами хотели сегодня позвонить и попросить у вас в долг». Обезоруживающе!

2. «Меня уже однажды подвели и не вернули крупную сумму». Когда жалуешься в ответ, все просьбы сводятся к нулю.

3. «Хотел бы помочь, но не могу, как раз взнос за кредит нужно платить». Или «Мы неудачно вложились и теперь сами в неприятной ситуации». Получится без негатива и причина весомая.

Читать все 10 советов: sobesednik.ru/dengi/20210927-prosyat-v-dolg-kak-otkazat