Топ-5 самых полезных материалов про деньги на сайте Sobesednik.ru
Новые банковские правила, как отказать, если просят в долг, для тех кто на пенсии и другие тексты в нашей подборке
Новые банковские правила. Почему могут заблокировать вашу карту
«В переводе отказано» или «Карта заблокирована» — такие новости ждут тех, кто пользуется пластиковыми картами и нарушит новые правила. Появились они, чтобы отследить мошенников и теневой оборот. Но в этом списке может оказаться каждый из нас.
Теперь для банка будет подозрительно может заблокировать вашу карту, если с карты делаются переводы большому количеству людей. Или, наоборот, когда на «пластик» поступают деньги от множества плательщиков. Сколько людей подразумевает банк? Чтобы вас поставили на контроль, достаточно 10 человек в день и свыше 50 в месяц. Кстати, если за день вы проведете более 30 операций по зачислению и списанию денег, то тоже рискуете попасть под фильтр банка.
Читать текст целиком: sobesednik.ru/lifestyle/20211202-novye-bankovskie-pravila-pocemu-mogut-z
Как отказать, если просят в долг
У вас попросили взаймы? Подумайте, прежде чем давать положительный ответ. Деньги могут не вернуть вообще. Поэтому всегда можно вежливо и вполне убедительно сказать «нет». Вот несколько вариантов, как это сделать.
1. «Мы очень сочувствуем, но сами ищем, у кого занять». Вы выразили поддержку и признались, что не можете помочь. А намек на финансовые проблемы умерит пыл просить в долг. Или скажите так: «Сами хотели сегодня позвонить и попросить у вас в долг». Обезоруживающе!
2. «Меня уже однажды подвели и не вернули крупную сумму». Когда жалуешься в ответ, все просьбы сводятся к нулю.
3. «Хотел бы помочь, но не могу, как раз взнос за кредит нужно платить». Или «Мы неудачно вложились и теперь сами в неприятной ситуации». Получится без негатива и причина весомая.
Читать все 10 советов: sobesednik.ru/dengi/20210927-prosyat-v-dolg-kak-otkazat
Для тех, кто на пенсии. Список обязательных льгот
Есть пенсионеры и люди, которые готовятся ими стать. Также есть льготы, которыми можно пользоваться на заслуженном отдыхе и до него. Разъясняем, что кому полагается.
- скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг для инвалидов, участников Великой Отечественной войны и пенсионеров, у которых квартплата «съедает» пятую часть дохода (в каждом регионе по-разному, от 18 до 22 %);
- скидка по оплате капитального ремонта: для пенсионеров старше 70 лет взносы уменьшают в 2 раза, а после 80 лет отменяют вообще.
Читать текст целиком: sobesednik.ru/lifestyle/20211012-dlya-tex-kto-na-pensii-spisok-obyazatel
Деньги, которые мы потеряли. Современные банкноты и монеты, вышедшие из обращения и ставшие нумизматической ценностью
Бумажные пять рублей образца 1997 года продаются на аукционах по 1,5 тысячи рублей, а стоимость некоторых копеечных монет в десятки тысяч раз выше их номинала.
Некоторые из купюр, которые сейчас находятся в ваших кошельках, в скором времени могут значительно вырасти в цене.
Дело в том, что появилась информация, что с 2021-го по 2025-й в обращение будут вводиться новые купюры номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. «Собеседник» уже писал об этом: sobesednik.ru/dengi/20211004-v-rossii-skoro-poyavyatsya-novye-dengi.
Такое решение объясняется тем, что дизайн существующих банкнот унифицировать с дизайном двухсотрублевой и двухтысячной купюр, которые появились в 2017 году. Поэтому купюры образца 1997-го года, постепенно будут выходить из оборота. А это, в свою очередь значит, что некоторые из этих банкнот приобретут уже нумизматическую ценность.
Так уже произошло с некоторыми банкнотами и монетами образца 1997 года, которые по факту уже вышли из обращения. Например, бумажные пять и десять рублей, а также копеечные и пятикопеечные монеты. Они остаются платежным средством, но в обороте денежных средств не участвуют.
Читать материал целиком: sobesednik.ru/dengi/20211004-dengi-kotorye-my-poteryali-sovremennye
Лайфхак. Как стать магнитом для денег
К одним деньги сами идут в руки, а других, словно, обходят стороной. И судьба, на которую мы привыкли списывать свои неудачи, в этом вовсе не виновата. "Собеседник" раскроет несколько секретов, как «притягивать» в дом достаток.
Искусство маленьких шагов
Давайте проведем тест. Что вы подумаете, когда увидите перед собой книгу с названием «Секреты успешных людей»? Ответ большинства: «Это не для меня». А если изменить ход мыслей и воспринять советы всерьез? Причем, многие из них просты: читайте — это даст знания; занимайтесь спортом — это даст силы на дело вашей жизни; сократите часы, которые тратите на соцсети — это освободит время, и вы маленькими шагами пойдете к своей мечте. Главное — не пытаться сходу свернуть горы. Так, можно тратить 10 минут в день на изучение нового языка, а через год вы уже заговорите. Также обстоит и с увеличением дохода.
Читать материал целиком: sobesednik.ru/lifestyle/20211127-laifxak-kak-stat-magnitom-dlya-deneg