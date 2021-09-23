Деньги, которые мы потеряли. Современные банкноты и монеты, вышедшие из обращения и ставшие нумизматической ценностью
Бумажные пять рублей образца 1997 года продаются на аукционах по 1,5 тысячи рублей, а стоимость некоторых копеечных монет в десятки тысяч раз выше их номинала
Некоторые из купюр, которые сейчас находятся в ваших кошельках, в скором времени могут значительно вырасти в цене.
Дело в том, что появилась информация, что с 2021-го по 2025-й в обращение будут вводиться новые купюры номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. «Собеседник» уже писал об этом: sobesednik.ru/dengi/20211004-v-rossii-skoro-poyavyatsya-novye-dengi.
Такое решение объясняется тем, что дизайн существующих банкнот унифицировать с дизайном двухсотрублевой и двухтысячной купюр, которые появились в 2017 году. Поэтому купюры образца 1997-го года, постепенно будут выходить из оборота. А это, в свою очередь значит, что некоторые из этих банкнот приобретут уже нумизматическую ценность.
Так уже произошло с некоторыми банкнотами и монетами образца 1997 года, которые по факту уже вышли из обращения. Например, бумажные пять и десять рублей, а также копеечные и пятикопеечные монеты. Они остаются платежным средством, но в обороте денежных средств не участвуют.
Со временем такие деньги в хорошем состоянии или имеющие какую-то особенность приобретают коллекционную ценность. На различных нумизматических аукционах их можно продать в разы выше их номинала.
Например, на auction.ru копейку продают за 400 рублей.
А на coinsbolhov.ru цена 5 копеек 2002 года – 5500 рублей.
5 рублей 1997 года стоят 550 рублей.
На kladokop.ru такая банкнота стоит больше 1,5 рублей.
Так что, если произойдет смена дизайна действующих купюр, имеет смысл сделать ревизию своего кошелька и, возможно, стоит, сохранить несколько банкнот в хорошем состоянии. Не исключено, что со временем ценность таких купюр будет значительно выше их номинала.