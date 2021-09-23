Деньги, которые мы потеряли. Современные банкноты и монеты, вышедшие из обращения и ставшие нумизматической ценностью

Некоторые из купюр, которые сейчас находятся в ваших кошельках, в скором времени могут значительно вырасти в цене.

Дело в том, что появилась информация, что с 2021-го по 2025-й в обращение будут вводиться новые купюры номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. «Собеседник» уже писал об этом: sobesednik.ru/dengi/20211004-v-rossii-skoro-poyavyatsya-novye-dengi.

Такое решение объясняется тем, что дизайн существующих банкнот унифицировать с дизайном двухсотрублевой и двухтысячной купюр, которые появились в 2017 году. Поэтому купюры образца 1997-го года, постепенно будут выходить из оборота. А это, в свою очередь значит, что некоторые из этих банкнот приобретут уже нумизматическую ценность.

Так уже произошло с некоторыми банкнотами и монетами образца 1997 года, которые по факту уже вышли из обращения. Например, бумажные пять и десять рублей, а также копеечные и пятикопеечные монеты. Они остаются платежным средством, но в обороте денежных средств не участвуют.

Со временем такие деньги в хорошем состоянии или имеющие какую-то особенность приобретают коллекционную ценность. На различных нумизматических аукционах их можно продать в разы выше их номинала.