В России скоро появятся новые деньги

Новые купюры номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 руб. будут вводиться в оборот поэтапно - с 2021-го по по 2025-ый.

Как нам удалось узнать, решение принято, чтобы унифицировать дизайн старых купюр с новыми (200 и 2000 руб.), а так же усовершенствовать защитный комплекс старых.

На новых купюрах появятся и иные рисунки. Так же будут присутствовать эмблемы российских городов, а на оборотной стороне появятся их достопримечательности. Но сами города на некоторых купюрах будут другими. На сайте ЦБ есть перечень новаций. Так, на 10-рублевой купюре будет изображен Новосибирск, на 50-рублевой – Санкт-Петербург, на 100-рублевой – Москва (только на место Большого театра теперь претендуют Шуховская башня, Зарядье и МГУ), на 500-рублевой – Пятигорск, на 1000-ый – Нижний Новгород, на 5000-ой – Екатеринбург. Более полная информация отсутствует, так как является тайной.

Но и старые купюры из оборота изыматься не будут, они остаются полноправными платежными банкнотами. Так что не попадайтесь на предложения мошенников обменять их на новые.