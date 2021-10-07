Для тех, кто на пенсии. Список обязательных льгот
Есть пенсионеры и люди, которые готовятся ими стать. Также есть льготы, которыми можно пользоваться на заслуженном отдыхе и до него. Разъясняем, что кому полагается
Льготы, для тех, кто на пенсии:
- скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг для инвалидов, участников Великой Отечественной войны и пенсионеров, у которых квартплата «съедает» пятую часть дохода (в каждом регионе по-разному, от 18 до 22 %);
- скидка по оплате капитального ремонта: для пенсионеров старше 70 лет взносы уменьшают в 2 раза, а после 80 лет отменяют вообще;
- льготный или бесплатный проезд на муниципальном транспорте В некоторых регионах это касается даже междугородных поездов и электричек;
- возврат части расходов на протезирование для военных пенсионеров и Героев социалистического труда, Героев труда Российской Федерации;
- бесплатное лечение в санаториях и компенсация расходов на дорогу к месту лечения для инвалидов;
- освобождение от налога на недвижимость, если речь идет о различных объектах (например, дом, квартира, гараж). При наличии двух квартир, за одну из них придется платить;
- не нужно платить госпошлину в суд при цене иска до 1 000 000 руб.
Кроме того, каждый регион дает дополнительные льготы. Например, скидка на дрова и транспортный налог, бесплатные продуктовые наборы, оплата лекарств по рецептам для инвалидов и другое.
Льготы для людей предпенсионного возраста (начинается за 5 лет до выхода на пенсию):
- повышенное пособие по безработице;
- бесплатное повышение квалификации или переобучение;
- медицинское обследование дважды в год без потери зарплаты;
- запрет (работодателю) на увольнение предпенсионера из-за возраста;
- льготы по уплате налогов (имущественного или земельного).