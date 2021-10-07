Для тех, кто на пенсии. Список обязательных льгот

Льготы, для тех, кто на пенсии:

- скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг для инвалидов, участников Великой Отечественной войны и пенсионеров, у которых квартплата «съедает» пятую часть дохода (в каждом регионе по-разному, от 18 до 22 %);

- скидка по оплате капитального ремонта: для пенсионеров старше 70 лет взносы уменьшают в 2 раза, а после 80 лет отменяют вообще;

- льготный или бесплатный проезд на муниципальном транспорте В некоторых регионах это касается даже междугородных поездов и электричек;

- возврат части расходов на протезирование для военных пенсионеров и Героев социалистического труда, Героев труда Российской Федерации;

- бесплатное лечение в санаториях и компенсация расходов на дорогу к месту лечения для инвалидов;

- освобождение от налога на недвижимость, если речь идет о различных объектах (например, дом, квартира, гараж). При наличии двух квартир, за одну из них придется платить;

- не нужно платить госпошлину в суд при цене иска до 1 000 000 руб.

Кроме того, каждый регион дает дополнительные льготы. Например, скидка на дрова и транспортный налог, бесплатные продуктовые наборы, оплата лекарств по рецептам для инвалидов и другое.