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Пенсионный балл. Как увеличить размер своей будущей пенсии

Год от года расчет пенсии становится все сложнее. Теперь ее размер зависит от накопленных баллов. Разбираемся, есть ли способы увеличить их количество

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Фото: @Pixabay

Действительно, мало достигнуть пенсионного возраста и наработать стаж, нужно иметь хотя бы минимальное количество пенсионных баллов на своем лицевом счете.

В текущем году потребуется не меньше 12 лет стажа и 21 балл, в следующем году ― уже 13 лет стажа и 23,4 балла, с 2024 года ― 28,2 балла, а стажа ― 15 лет.

С 2026 года будущему пенсионеру нужно будет иметь 30 баллов и 15 лет стажа (как раз завершится переходный период пенсионной реформы).

Кстати, зная сумму своих баллов, можно рассчитать свою пенсию. Для этого нужно умножить баллы на их стоимость в этом году (98,86 рублей) и добавить сумму фиксированной выплаты (6 044,48 рублей). Получившийся результат и есть размер вашей пенсии (на текущую дату).

Недостающие стаж и баллы можно заработать, официально устроившись на работу. Также стаж и баллы можно докупить у государства. Причем в любой момент, необязательно ждать наступления пенсионного возраста. Для этого вам в пенсионном фонде потребуется оформить добровольное пенсионное страхование и начать вносить платежи. В 2021 году минимальный взнос равен 33 770,88 рублям. На них можно приобрести чуть больше 1 балла.

А еще баллы можно повысить, представив в пенсионный фонд документы о неучтенных периодах стажа, службе в армии, отпусках по уходу за детьми, уходе за пожилым человеком или инвалидом 1 группы. Специалисты внесут нужные поправки и пересчитают сумму баллов.

Если нет возможности увеличить количество баллов перечисленными способами, остаётся ждать социальную пенсию. В 2021 году воспользоваться этим правом могут мужчины 66,5 лет и женщины, достигшие 61,5 года. 

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Рубрика: Лайфстайл

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