Пенсионный балл. Как увеличить размер своей будущей пенсии
Год от года расчет пенсии становится все сложнее. Теперь ее размер зависит от накопленных баллов. Разбираемся, есть ли способы увеличить их количество
Действительно, мало достигнуть пенсионного возраста и наработать стаж, нужно иметь хотя бы минимальное количество пенсионных баллов на своем лицевом счете.
В текущем году потребуется не меньше 12 лет стажа и 21 балл, в следующем году ― уже 13 лет стажа и 23,4 балла, с 2024 года ― 28,2 балла, а стажа ― 15 лет.
С 2026 года будущему пенсионеру нужно будет иметь 30 баллов и 15 лет стажа (как раз завершится переходный период пенсионной реформы).
Кстати, зная сумму своих баллов, можно рассчитать свою пенсию. Для этого нужно умножить баллы на их стоимость в этом году (98,86 рублей) и добавить сумму фиксированной выплаты (6 044,48 рублей). Получившийся результат и есть размер вашей пенсии (на текущую дату).
Недостающие стаж и баллы можно заработать, официально устроившись на работу. Также стаж и баллы можно докупить у государства. Причем в любой момент, необязательно ждать наступления пенсионного возраста. Для этого вам в пенсионном фонде потребуется оформить добровольное пенсионное страхование и начать вносить платежи. В 2021 году минимальный взнос равен 33 770,88 рублям. На них можно приобрести чуть больше 1 балла.
А еще баллы можно повысить, представив в пенсионный фонд документы о неучтенных периодах стажа, службе в армии, отпусках по уходу за детьми, уходе за пожилым человеком или инвалидом 1 группы. Специалисты внесут нужные поправки и пересчитают сумму баллов.
Если нет возможности увеличить количество баллов перечисленными способами, остаётся ждать социальную пенсию. В 2021 году воспользоваться этим правом могут мужчины 66,5 лет и женщины, достигшие 61,5 года.