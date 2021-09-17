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Как отказать, если просят в долг

У вас попросили взаймы? Подумайте, прежде чем давать положительный ответ. Деньги могут не вернуть вообще. Поэтому всегда можно вежливо и вполне убедительно сказать «нет». Вот несколько вариантов, как это сделать.

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Фото: @Pixabay

1. «Мы очень сочувствуем, но сами ищем, у кого занять». Вы выразили поддержку и признались, что не можете помочь. А намек на финансовые проблемы умерит пыл просить в долг. Или скажите так: «Сами хотели сегодня позвонить и попросить у вас в долг». Обезоруживающе!

2. «Меня уже однажды подвели и не вернули крупную сумму». Когда жалуешься в ответ, все просьбы сводятся к нулю.

3. «Хотел бы помочь, но не могу, как раз взнос за кредит нужно платить». Или «Мы неудачно вложились и теперь сами в неприятной ситуации». Получится без негатива и причина весомая.

4. «Вчера положил все на вклад». Или другое: «У меня нет свободных денег, извини». Простой отказ тому, кто знает, что вы не обделены деньгами.

5. «А ты не пробовал взять кредит?». Или так: «Я лично оформил кредитную карту и не прошу в долг». Это логичные фразы, если просит занять тот, кто не входит в круг близких людей.

6. «Да только купил холодильник, заплатил за съемное жилье (другие подходящие варианты)». Ничего не поделать, если человек опоздал с просьбой.

7. «Я распределяю траты на месяц вперед, лишних денег нет совсем, извини». Собеседнику придется остаться ни с чем, ваша жизнь — ваши правила.

8. «Сами взаймы не берем и другим не даем». Или так: «В нашей семье учили не давать в долг. Считаю, что это правильно». Звучит твердо и отражает вашу жизненную позицию. Очень действенно для надоедливых просителей.

9. «Сам коплю на нужную вещь (зимнюю резину, например), но могу подсказать, где можно подзаработать». Дополнительные деньги никому не помешают и человек, которому они нужны прислушается к совету.

10. «Я не должна давать в долг мужчине». И действительно, всему есть рамки! Мужчине не пристало просить у дамы взаймы. Тем более, в 90% случаев такие долги не возвращаются.

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