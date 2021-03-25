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Новые банковские правила. Почему могут заблокировать вашу карту

«В переводе отказано» или «Карта заблокирована» — такие новости ждут тех, кто пользуется пластиковыми картами и нарушит новые правила. Появились они, чтобы отследить мошенников и теневой оборот. Но в этом списке может оказаться каждый из нас

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Фото: @Pixabay

Теперь для банка будет подозрительно может заблокировать вашу карту, если:

# С карты делаются переводы большому количеству людей или, наоборот, когда на «пластик» поступают деньги от множества плательщиков. Сколько людей подразумевает банк? Чтобы вас поставили на контроль, достаточно 10 человек в день и свыше 50 в месяц. Кстати, если за день вы проведете более 30 операций по зачислению и списанию денег, то тоже рискуете попасть под фильтр банка.

# Зафиксированы переводы между людьми на крупную сумму. Нельзя пересылать 100 тысяч рублей в день и более 1 млн рублей — в месяц. Тем, кто продает авто и имущество, видимо, придется предъявлять документы о сделке.

# В черном списке окажутся и те, кто привык все делать быстро. Считается нарушением, если между зачислением денег на карту и списанием проходит мало времени (меньше минуты). Сомнительными будут также зачисление и списание средств в течение 12 часов за одни сутки.

# Разные люди переводят деньги, используя одно и то же устройство (компьютер, смартфон) —ожидайте проблем. На вид безобидный пункт, но если учесть, что в каждой семье обычно один компьютер, становится немного не по себе. Хотя могут выручить телефоны.

# Если в течение недели, в конце каждого дня на счете остается меньше 10% от общей суммы проведенных операций, опять же, не сдобровать. Поэтому тщательнее контролируем расход-приход.

# Когда по карте не проводятся платежи за коммунальные услуги, товары и разного рода работы. Использовать карту только для получения и снятия денег нельзя — могут отказать в переводах.

Рубрика: Лайфстайл

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