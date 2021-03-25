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Лайфхак. Как стать магнитом для денег

К одним деньги сами идут в руки, а других, словно, обходят стороной. И судьба, на которую мы привыкли списывать свои неудачи, в этом вовсе не виновата. "Собеседник" раскроет несколько секретов, как «притягивать» в дом достаток

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Фото: @Pixabay

Точка отсчета

Не устраивает свой доход? У многих людей, которые добились благополучия поначалу вообще ничего не было, кроме веры в то, что все получится и желания трудиться на себя. Так, миллиардер Амансио Ортега начинал шить свои костюмы вместе с женой у себя дома. На тот момент у него было 25 долларов. Писательница Джоан Роулинг до книг о Гарри Потере жила в бедности, но талант принес ей первый миллиард. Да, речь о баснословных суммах, но их заработали обычные люди. Вы — не хуже! Пусть ваши мечты скромнее, главное — действовать. Не бывает все и сразу, нужно приложить усилия.

Искусство маленьких шагов

Давайте проведем тест. Что вы подумаете, когда увидите перед собой книгу с названием «Секреты успешных людей»? Ответ большинства: «Это не для меня». А если изменить ход мыслей и воспринять советы всерьез? Причем, многие из них просты: читайте — это даст знания; занимайтесь спортом — это даст силы на дело вашей жизни; сократите часы, которые тратите на соцсети — это освободит время, и вы маленькими шагами пойдете к своей мечте. Главное — не пытаться сходу свернуть горы. Так, можно тратить 10 минут в день на изучение нового языка, а через год вы уже заговорите. Также обстоит и с увеличением дохода.

Дружите с деньгами

Есть правила финансового поведения и в одночасье их не освоить. Например, для начала дайте каждой своей копейке работу. Как? Получили зарплату, распишите, на что она уйдет: 3000 — продукты, 5 000 — ЖКХ и так далее. Каждый ваш рубль будет при деле — тогда их легче контролировать и грамотно распределять. 

Теги: #лайфхак

Рубрика: Лайфстайл

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