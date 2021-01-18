Длинные челки и седина: стилист Топалова и Лазарева рассказал о модных прическах

Стилист Антон Смок, услугами которого пользуются такие звезды, как Сергей Лазарев, Василий Уткин и Влад Топалов, рассказал о нынешних трендах.

По его словам, актуальными остаются удлиненные стрижки. «Это скорее легкая небрежность, а не волосы до плеч. Длинные челки также не потеряют актуальность: их можно укладывать как текстурно набок или назад, так и прилизывать», – цитирует стилиста NEWS.ru.

Смок отметил, что недавно сразу две знаменитости постриглись очень коротко, рискнув резко сменить образ – это телеведущий Иван Ургант и певец Дима Билан. Стилист подчеркнул, что в случае звезд такие смелые решения зачастую является оправданным шагом: в частности, Ургант – «модельное, коммерческое лицо, он может позволить себе многое». В целом же при выборе короткой стрижки нужно быть осторожнее.

Стилист убежден, что мужчинам не следует закрашивать седые волосы. «Если это преобладающая седина – с цветом, уходящим в такой мокрый асфальт, то это выглядит очень классно – стильно и благородно», – сказал Смок. Он пояснил, что если речь идет о локальном поседении, то лучше волосы все же подкрашивать.

Специалист заявил, что к радикальным цветам относится скорее негативно. «Яркие окрашивания – это немного западная история. Важно не просто знать о тренде, а уметь его применять. Лучше выглядеть красиво и ухоженно по классике, чем странно выделяться», – подчеркнул Смок, отметив, что простота и аккуратность выделяет человека больше, чем яркие волосы. Он добавил, что цветное окрашивание может быть дополнением образа или временным решением, но никак не основой.