Поклонники в гневе: Настя Каменских радикально сменила имидж в преддверии Нового года

Настя Каменских постепенно приучает своих поклонников к постоянным изменениям своего внешнего вида. 33-летняя певица то сбросит вес, то наоборот его наберёт. Не обходит стороной она и свою причёску: то покажется на фото с длинными волосами, то с короткими.

На этот раз супруга певца Потапа в очередной раз решилась на смену своего имиджа и выложила в своём Инстаграм фото, на котором позирует с длинными африканскими косичками чёрного цвета. И сама же подписала снимок так: «Моё постоянство — в постоянных трансформациях. В познании себя и своих граней, открытости ко всему новому».

Напоследок украинская певица спрашивает мнение своих почитателей, понравилась ли им её новая причёска. Поклонники не смогли пройти мимо такого кадра, который уже имеет более 25000 лайков, и, как это часто случается в подобных случаях, засыпали своего кумира комплиментами. Правда, многие ограничились просто приятными смайликами в виде огня или сердечка.

К слову, большая часть аудитории осталась недовольна очередной сменой имиджа Насти Каменских: «Настенька, а оно тебе надо?», «Ужас», «Как это развидеть», «Ужаснее ничего не видел».