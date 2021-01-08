Дезодорант с дозаправкой. Dove поборется с пластиком многоразовыми флаконами

Компания Uniliver представила свой первый дезодорант, который можно будет доливать, когда он закончится. Его будет выпускать бренд Dove в рамках долгосрочной экологической программы по борьбе с использованием пластика. Правда, пока он будет продаваться только в магазинах Target и Walmart в США.

«Купить один раз, пополнить на всю жизнь», — говорится в описании продукта на сайте компании. Возможность замены пластикового модуля во флаконе, сделанном из нержавеющей стали, позволит сократить использование пластика на 54%, причем 98% пластика будет перерабатываться, утверждают в Dove. Там добавляют, что со временем от пластика в упаковке могут отказаться полностью. Согласно обещанию Uniliver, к 2025 году компания должна сократить использование пластика вдвое.

Директор по дизайну и инновациям агентства VanBerlo Шьерд Хойинк объяснил, что концепция «Dove 0%» заключается не просто в борьбе с проблемами экологии, а ещё и с переосмыслением бытовых вещей, которые в современном обществе принято считать одноразовыми, но это можно исправить:

«То, что мы пытаемся вернуть, — это качественная вещь, которая является чем-то личным для людей и красиво стареет. Аналогия, которую мы провели, заключается в том, что если в детстве вы получаете швейцарский армейский нож от своего отца или дедушки, и он царапается со временем, эти царапины становятся вашими — они делают вашу привязанность к этому предмету еще более сильной, чем в том момент, когда вы только его получили, и он был новым»,

— приводит его слова Fast Company.

Компания уже не первая, кто в борьбе с пластиком решил перейти к многоразовым продуктам: бренд By Humankind делал это и раньше, продавая дезодоранты в многоразовых футлярах, а вкладыши — развернутые в бумагу.

На достигнутом не планирует останавливаться и Uniliver. Фирма рассматривает варианты создания таблеток зубной пасты, для которых не понадобится тюбик и, например, чистящих спреев с многоразовыми картриджами, которые потенциально могли бы заменить пластиковые бутылки.