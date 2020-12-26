В Британии хакеры украли 900 Гб фото обнаженных пациентов пластических хирургов

Хакеры угрожают опубликовать фотографии обнаженных пациентов до и после операций, украденные у британской сети клиник эстетической медицины The Hospital Group. В компании подтвердили, что подверглись хакерской атаке, пишет «Би-би-си».

В даркнете группа кибермошенников REvil бахвалится полученным доступом к 900 гигабайтам снимков людей, среди которых есть и знаменитости.

Компания заверяет, что злоумышленники смогли взломать доступ лишь к базе снимков, но не к данным платежных карт. Тем не менее всем клиентам разослали на электронную почту письмо с разъяснением ситуации.

Существует риск, что преступники используют неприглядные фото, где запечатлены в том числе лица пациентов, чтобы вымогать у них деньги. Правоохранители советуют в этом случае не платить выкуп за фотографии, поскольку это не гарантирует сохранения конфиденциальности и подпитывает подобную преступность.

По предположению компании по кибербезопасности Emsisoft, эта форма шантажа принесла кибербандитам около 25 миллиардов долларов в 2019 году.

11 клиник сети The Hospital Group занимаются коррекцией носа, сосков, увеличением груди и другими хирургическими бьюти-услугами. Ранее они отмечали прирост пациентов на 25% в связи с тем, что на карантине многие люди набрали вес и решали избавляться от жира с помощью хирургов.