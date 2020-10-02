Мужчина отработает 300 часов за рассылку интимных фото экс-супруги

В Красноярском крае в городе Железногорске женщина добилась возбуждения уголовного дела в отношении экс-супруга, который распространял ее интимные фотографии, сделанные в браке. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на региональное управление МВД.

Мужчина пытался добиться увольнения экс-супруги и полагал, что таким образом у него это получится. Фото он отправил начальнику женщины, полагая, что это докажет ее аморальное поведение.

В итоге злоумышленник сам пошел по уголовной статье за незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих личную тайну. Его приговорили к 300 часам обязательных работ.

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