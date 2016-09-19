Михаил Осокин: Чем ниже пенсии, тем толще офшорный кошелек

Обозреватель Sobesednik.ru — о том, откуда берутся дыры в бюджете, и о тех, кем их предпочитают затыкать.

Хорошо сэкономили на пенсионерах: министр труда Топилин объявил, что работающих пенсионеров на три года оставят без индексации пенсии. Другие представители правительства откровенно радуются выгодам от замены индексации в этом году просто разовой выплатой: заместитель министра финансов Лавров подсчитал и сообщил коллегам, что госбюджет сэкономит на этом до 850 млрд рублей.

И появились предположения, что в правительстве запустили такой пробный шар: если люди это проглотят, то после выборов социальные программы начнут сокращать еще больше. Пока население проглатывает: о каких-либо протестных акциях пенсионеров ничего не слышно, зато интернет заполнен клипами женского пенсионерского коллектива о том, как они любят президента и массово хотят за него замуж.

Михаил Осокин Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Переложить бремя государственных расходов на плечи населения — древний рецепт устройства экономики, который приписывают еще Цезарю: «Кто хочет идти путем богатых, тот должен грабить бедных». И российские власти сейчас стараются найти все новые способы подлатать бюджет за счет сокращения социальных программ. Но вот какой парадокс: чем больше денег они пытаются собрать, тем больше их утекает из страны. И популярный в интернете мем уже приобрел новый оттенок: «Денег нет — все разворовали».

Весной воображение россиян потрясли «панамские офшоры» — когда, например, появилась масса интересных сообщений про панамскую компанию друга президента музыканта Сергея Ролдугина. В частности, упоминались бюджетные средства, пропажу которых обнаружил юрист Сергей Магнитский — в журналистских расследованиях утверждалось, что эти средства тоже упали в тот же самый «офшорный кошелек». А сейчас героем новостей стал полковник полиции Захарченко с его миллиардами наличных — дома и в иностранных банках. Блогеры публикуют фотографии обыска у полковника с подписью: «Вот как выглядят 9 млрд рублей в квартире».

При виде этих сумок и коробок напрашиваются разные сравнения. Некоторые пишут, что деньги Захарченко — это примерно годовой бюджет Екатеринбурга: с зарплатой за год всех городских бюджетников, с работой всех школ и больниц, с ремонтом дорог и так далее. Но можно найти сравнения и общенационального масштаба. Например, эксперты говорят, что мы только что чудом избежали экономической катастрофы благодаря тому, что в августе отток капитала из России сменился притоком на 1 млрд долларов. Якобы как раз это и удержало рубль от падения. И вот некоторые блогеры пишут, что миллиард, который нас всех спас — это ведь не так уж и много, это всего три Захарченко: «Вдумайтесь — три таких полковника в денежном эквиваленте способны поддержать нашу экономику на плаву какое-то время. Как никогда страна нуждается в новых полковниках».

Коррупция была всегда. Ее обнаружили даже в муравейнике, где рабочие муравьи порой делятся со стражниками едой, чтобы их пустили в теплый подземный ход. И самые знаменитые исторические личности порой поддавались искушению: например, декабрист полковник Пестель украл полковую кассу. Теперь полковники берут куш покрупнее, и история с Захарченко особенно впечатляет. Впечатлила она и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова: он увидел в ней «очень красочное подтверждение» того, что в стране ведется последовательная борьба с коррупцией. Но по мне, так это скорее выглядит красочным подтверждением того, каких масштабов достигла сама коррупция. А по-настоящему поверить в борьбу с ней можно будет, только если следователи придут и к кому-нибудь из «ближнего круга», например к фигурантам «панамского досье» — к тем смотрящим за финансовыми потоками, о которых рассказывают анекдоты и слагает песни Семен Слепаков.

Хищения средств пробивают огромные дыры в бюджете — вот их и пытаются заткнуть с помощью пенсионеров, за счет сокращения социальных программ. Но справедливости ради надо сказать, что экономят не только на них. В правительстве сейчас вдруг заявили, что хотят сократить финансирование государственных СМИ. Видимо, решили, что верные бойцы и так все будут делать как надо — умело раскрутят выгодные темы, заглушат информационным шумом невыгодные.

И очень красочным подтверждением, если пользоваться выражением Пескова, стало все то же «панамское досье». Представители оппозиции в Госдуме обвинили государственные агентства новостей в нарушении закона о СМИ, который не допускает сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений: «ТАСС и другие агентства излагали информацию о Панаме не в полном объеме и без важной для России части расследования».

А еще, видимо, государственным СМИ можно смело сокращать финансирование потому, что они уже научились ловко экономить на производстве программ — при отсутствии аргументов они не тратят силы и средства на их поиски, а просто придумывают нужные новости. Во время войны, зимой 41-го года, многим запомнились проникновенные репортажи с фронта корреспондента «Правды»: он возил с собой в грузовике замерзшие тела гитлеровских солдат, чтобы живописно раскладывать их на снегу и делать снимки к этим репортажам о боях под Москвой. Вот примерно так же и сейчас порой создается новая реальность в информационном поле — как, например, это было с интервью жителей Франции в программе «Вести недели». Французы очень удивились тому, какие слова им приписали, а некоторые даже выступили с обращением к руководителям российского государственного телевидения: «Это отвратительно и оскорбительно. Это даже не ложный перевод — эти слова были полностью выдуманы».

Да что там новости — выдумывают и сцены с участием президента. Самым свежим примером стала встреча Путина с невестами на Красной площади.

«Не до женихов, если мимо проходит Путин», — писали об этом журналисты кремлевского пула. Но выяснилось, что этим девушкам вообще не было дела до женихов: невесты оказались ненастоящими. В роли невест на площади выступали подставные модели — они сами рассказали в соцсетях о репетициях этого выступления, запланированного ко Дню города. Вот так вновь подтверждается постулат, который сформулировали еще философы Древней Греции: «Ложь часто гораздо привлекательнее правды».