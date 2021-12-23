В Хабаровском крае плановые операции теперь делают по QR-кодам

В хабаровской краевой больнице №1 ввели систему QR-кодов для доступа к медицинским услугам. Подтвердить факт вакцинации или показать медотвод теперь требуют от людей, пребывающих в медучреждение для проведения плановой операции. При этом те, кто нуждается в срочной операции или живет в близлежащих районах, могут делать операции без QR-кодов.

«Приехала на операцию со всеми анализами и ПЦР-тестом, но этого оказалось недостаточно! С меня потребовали QR-код, справку о вакцинации или медотвод»,

— рассказывает местному изданию DVhab одна из пациенток, которая вынуждена была отправиться обратно домой, как и многие другие посетители.

Подтверждают информацию о QR-кодах в больнице и в региональном Минздраве. Там также отмечают, что вакцинация входит в перечень требований всем, кто идет на операцию.

Так как больница краевая, в неё для проведения операций съезжаются люди со всего Хабаровского края. Те из них, кто не прививался, как отмечают журналисты, в итоге тратят много времени и денег на дорогу впустую.

Напомним, что в Хабаровский край также теперь отправляют плановых больных из Еврейской автономной области. Как ранее писал «Собеседник», в центральной больнице региона полностью закрылось хирургическое отделение после того как оттуда уволились все хирурги.