В областной больнице Еврейской АО закончились хирурги

Последние три врача хирургического отделения областной больницы Еврейской автономной области уволились из медицинского медучреждения. Среди них и заведующий отделением. Старых пациентов обещают принять профильные специалисты, однако новых нуждающихся в операции будут отправлять в Хабаровский край. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

После того как 4 ноября хирургическое отделение было временно закрыто на ковидный карантин, один из оставшихся хирургов решил уйти на пенсию, второй перешел на постоянную работу в ковидный госпиталь, а третий нашел работу в другом регионе.

Больных, «нуждающихся в экстренной хирургической помощи», из Еврейской АО будут направлять в медучреждения Хабаровского края по договоренности с местным Минздравом. «Пациентов будет транспортировать территориальный центр медицины катастроф и, при необходимости, санитарная авиация», — говорится в сообщении.