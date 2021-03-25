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В областной больнице Еврейской АО закончились хирурги

Нуждающихся в экстренной операции пациентов будут отправлять в Хабаровский край

Фото: АГН "Москва"

Последние три врача хирургического отделения областной больницы Еврейской автономной области уволились из медицинского медучреждения. Среди них и заведующий отделением. Старых пациентов обещают принять профильные специалисты, однако новых нуждающихся в операции будут отправлять в Хабаровский край. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

После того как 4 ноября хирургическое отделение было временно закрыто на ковидный карантин, один из оставшихся хирургов решил уйти на пенсию, второй перешел на постоянную работу в ковидный госпиталь, а третий нашел работу в другом регионе.

Больных, «нуждающихся в экстренной хирургической помощи», из Еврейской АО будут направлять в медучреждения Хабаровского края по договоренности с местным Минздравом. «Пациентов будет транспортировать территориальный центр медицины катастроф и, при необходимости, санитарная авиация», — говорится в сообщении.

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