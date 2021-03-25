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69% россиян хотя бы иногда пьют алкоголь и только 7% уверены, что могут отличить «палёный» напиток

Около 15% россиян за последние три года хотя бы раз сталкивались с контрафактным алкоголем

Фото: АГН «Москва»

ВЦИОМ в сотрудничестве с ассоциацией «Антиконтрафакт» провёл телефонный опрос 1600 россиян. Выяснилось, что 31% опрошенных вообще не употребляют алкогольные напитки, остальные же пьют хотя бы иногда.

При этом 88% знают о том, что в России имеются проблемы с алкогольным контрафактом. По мнению граждан, чаще всего алкопираты подделывают водку и коньяк. Чуть реже вина, шампанское и пиво.

Только 7% опрошенных однозначно заявляют, что могут определить поддельный ли в их руках алкоголь. 20% думают, что тоже могут определить, но уверены не до конца. Только 15-19% граждан сталкивались в течение последних трёх лет с высокоградусной подделкой.

Теги: #алкоголь

Рубрика: Здоровье

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