69% россиян хотя бы иногда пьют алкоголь и только 7% уверены, что могут отличить «палёный» напиток
Около 15% россиян за последние три года хотя бы раз сталкивались с контрафактным алкоголем
ВЦИОМ в сотрудничестве с ассоциацией «Антиконтрафакт» провёл телефонный опрос 1600 россиян. Выяснилось, что 31% опрошенных вообще не употребляют алкогольные напитки, остальные же пьют хотя бы иногда.
При этом 88% знают о том, что в России имеются проблемы с алкогольным контрафактом. По мнению граждан, чаще всего алкопираты подделывают водку и коньяк. Чуть реже вина, шампанское и пиво.
Только 7% опрошенных однозначно заявляют, что могут определить поддельный ли в их руках алкоголь. 20% думают, что тоже могут определить, но уверены не до конца. Только 15-19% граждан сталкивались в течение последних трёх лет с высокоградусной подделкой.