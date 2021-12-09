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Онкологи обратили внимание на неохваченность молодёжи и подростков, больных раком, клиническими исследованиями

Выживаемость онкопациентов в возрасте от 15 до 39 лет за последние годы росла гораздо меньше, чем среди детей и взрослых со злокачественными опухолями

Фото: Global Look Press

Хотя в поп-культуре и кинематографе зритель чаще встречает истории молодых людей, столкнувшихся с онкологическим диагнозом, по факту в медицинской науке эта категория пациентов остаётся наименее заметной в фокусе клинических исследований. На это обратили внимание авторы журнала The Lancet Oncology, а авторы информационно-аналитического издания «Вместе против рака» пересказали результаты исследования.

В категории онкопациентов в возрасте 15-39 лет показатели выживаемости увеличились гораздо в меньшей степени, чем у пациентов старше и младше. В клинических исследованиях представителей этого возраста часто объединяют с соседствующими группами, что может негативно влиять на точность в определении стратегии лечения. А это увеличивает нагрузку на госбюджет и ведёт к утрате лет здоровой жизни и человека.

Также в указанной категории пациентов есть специфические особенности по выявляемости онкодиагнозов. За 2019 год в мире зарегистрировано 1,19 миллиона случаев рака и 368 тысяч случаев смертей от онкопатологий среди взрослых подростков и молодых людей до 39 лет. Злокачественные опухоли стали четвёртой по значимости причиной смерти среди подростков и молодых людей.

В России чаще всего у молодых людей обнаруживают злокачественные опухоли ЦНС, рак груди, рак шейки матки, рак желудка, лейкемию и колоректальный рак.

Международная группа исследователей обращается к авторам программ поддержки и медицинским организациям с просьбой усилить свою заинтересованность в пациентах в возрасте 15-39 лет. До сих пор они не являлись приоритетными группами в исследованиях рака, но очевидно, что эпидемиологические показатели среди них вносят существенный вклад в бремя болезни.

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