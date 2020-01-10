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Почти треть случаев рака желудка приходятся на пациентов в возрасте 30-50 лет

Здоровье и дом - Здоровье
17:42, 10 января 2020

Профильный медицинский журнал Surgery опубликовал исследование более 75 тысяч случаев рака желудка, зафиксированных в период с 1973 по 2015 годы.

Главный автор научной работы доктор Трэвис Гротц отметил, что в современной практике все чаще встречается рак желудка у пациентов в возрасте от 30 до 50 лет. Сегодня они составляют более 30% всех случаев выявления этого онкозаболевания.

Отмечается, что опухоли у молодых пациентов имеют иное молекулярное и генетическое значение для онкологов, нежели их аналоги у пациентов пожилого возраста. В частности, они не ассоциированы с курением табака.

Среди признаков рака желудка в молодом возрасте доктор Гротц называет ощущение сытости до окончания приема пищи, трудности при приеме пищи, боль в животе и необъяснимую потерю веса, пишет ScienceDaily.

Портал «СПИД.центр» отмечает, что одной из главных причин рака желудка является инфекция Helicobacter pylori, которую в последнее время становится сложнее лечить из-за антибиотикоустойчивости.

Рубрика: Здоровье

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