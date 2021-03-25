Лео Бокерия: «Надо чтобы пациент и врач могли найти друг друга»

– Вы тут, насколько я знаю, делаете даже трансплантации сердца…

– Ну, это делаем не только мы.

Вообще первую в мире трансплантацию сердца сделал 3 декабря 1967-го Кристиан Барнард в ЮАР. К тому времени в эксперименте эта операция была отработана на всех уровнях во многих странах, в том числе и в СССР. У нас пионером в этой сфере был Владимир Петрович Демихов, и, к слову, Кристиан Барнард приезжал к нему учиться.

А в том декабре 1967-го у Кристиана на столе умирал пациент (Вашканский), его можно было спасти только пересадкой сердца. Так совпало, что в тот день на парковке универмага машина сбила девушку. Её мозг умер, а сердце ещё работало, и оно подошло Вашканскому. Правда, прожил тот после этого недолго. Потом американцы очень возмущались, уверяя, что Барнард вырвал у них первую операцию…

В СССР начали делать такие операции буквально спустя пару месяцев после Барнарда. Надо сказать, что самая первая была неудачной.

А вот первую успешную операцию сделали в институте трансплантологии. Причём, там была такая история. Одновременно к потенциальному донору после тяжёлой травмы головного мозга приехали врачи из их и нашего института. Нашу бригаду коллеги провели. Представьте, время 2 часа ночи. Процедура изъятия сердца у донора непростая. Есть строгий порядок: консилиум (нейрохирурги, неврологи, другие врачи) констатирует смерть мозга. И только после этого можно изъять орган. Так вот люди из института трансплантологии сказали нашей бригаде, что собираются уехать и вернуться часа через 4… Наши решили тоже не сидеть ночью и уехали. А те остались и через пару часов забрали донорское сердце.

– Обидно, что лавры первой успешной операции достались не вашему центру?

– Да нет. Владимир Иванович Бураковский к этому тоже прохладно отнёсся. Сейчас мы сделали таких операций уже много.

Самая большая проблема у нас сделать такую операцию детям. Лет 15-20 назад лежал у нас мальчик, и мы никак не могли получить разрешение на трансплантацию – не было закона. Минздрав тогда помог, организовал операцию в Италии. МЧС дал самолёт… Спасли. Потом лет через пять после этого случая закон приняли, но дело так и не сдвинулось. А в Италию или Германию теперь таких детей уже не отправишь: им самим не хватает донорских детских сердец, и иностранцам они эти операции больше не делают.

– А откуда появилось донорское сердце для того мальчика?

– Родители ехали в машине, а их полуторагодовалый ребёнок сидел сзади. Как положено, в детском кресле, был пристегнут. Но случилась аварийная ситуация, и мама, которая была за рулём, резко нажал на тормоза. У ребёнка от толчка произошёл перелом шейных позвонков и клиническая смерть.

Маме врачи сказали: ваш ребёнок умер, но он может жить в организме другого мальчика. И она согласилась. Так сердце итальянского младенца оказалось в груди нашего пациента. Насколько я знаю, родители донора периодически интересуются его здоровьем.

Как ни странно, проще всего эти вопросы решаются в двух католических странах – Испании и Италии. У нас к этому не готовы, к сожалению.

В общем, количество пересаженных сердец детям сегодня исчисляется всего лишь единицами. Правда, сейчас уже есть искусственные сердца.

– Наверное, это очень дорого, несколько миллионов рублей как минимум?

– Конечно. Но у нашего центра есть немного квот: 4 квоты на год, то есть можно прооперировать четырёх пациентов бесплатно.