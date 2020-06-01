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Вчера, в 19:51

«Спутник V» начали адаптировать под «омикрон». РПФИ обещает сотни млн доз к февралю

При этом в Центре имени Гамалеи по-прежнему уверены, что старая версия вакцины от «омикрона» защищает, но протокол требует от них разработать новую

Фото: Global Look Press

Центр имени Гамалеи заявил о начале создания новой версии вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт», которая будет защищать и от нового штамма «омикрон». При этом там полагают, что нынешняя версия вакцины и так защищает от него, но точно это пока неизвестно. 

Начало модификации объясняется «существующими протоколами немедленной разработки версий вакцины для вызывающих озабоченность вариантов» ковида, говорится в заявлении Центра, которое передаёт «Интерфакс».

Предварительно сообщается, что запуск новой версии вакцин будет возможен через 45 дней. При этом Российский фонд прямых инвестиций (занимается дистрибуцией «Спутника V») уже пообещал, что к 20 февраля следующего года будут произведены несколько сотен миллионов бустерных доз вакцины.

Напомним, что ранее о начале работы над версий вакцин от нового штамма «омикрон» уже заявили компании Moderna и Pfizer. В последней сказали, что им предварительно понадобится на это до 100 дней, однако учёный, вице-президент компании BioNTech Каталин Карико считает, что хватит и 31 дня.

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