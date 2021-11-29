Вице-президент BioNTech: Pfizer может создать вакцину от «омикрона» за месяц

Если старые вакцины от коронавируса не смогут предотвратить заболевание новой версией коронавируса, появившейся в Южной Америке, Pfizer в состоянии сделать новый препарат, защищающий от «омикрона», всего за 31 день, уверена венгерский биохимик Каталин Карико. В самой компании пока уверяют, что справятся за 100 дней.

«Компания Pfizer сможет разработать новую вакцину за 31 день вместо заявленных ранее 100 дней, если предположить, что уже имеющиеся препараты от коронавируса окажутся неэффективными в отношении нового штамма «омикрон»», — приводит слова Карико Euronews.

Г-жа Карико занимает пост вице-президента компании BioNTech, которая вместе с Pfizer разработала вакцину от коронавируса. Учёная также стояла у истоков исследований матричной РНК — технологии, лёгшей в основу вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna.

Компания Moderna ещё два дня назад сообщила, что начала работу над созданием усиленной бустерной вакцины, которая позволит защитить от «омикрона». В Pfizer также заявили, что приступили к аналогичным исследованиям.