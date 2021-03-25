В Великобритании зафиксировано два случая «омикрона». Страна вводит новые ограничения
В двух районах организовывают массовые тестирования. Авиасообщение с ещё четырьмя странами Африки закрывается
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид в своём Twitter сообщил о двух случаях заболевания «омикрон»-штаммом коронавируса. Они оба связаны с возвращением из стран Южной Африки.
«Эти люди самоизолируются вместе со своими семьями, пока продолжаются дальнейшие исследование и отслеживание их контактов», — добавляет г-н Джавид.
В районах Ноттингем и Челмсфорд, где жили заразившиеся, «в качестве меры предосторожности» введено дополнительное тестирование жителей на ковид. С учётом предположительно высокой скорости распространения вируса медицинские власти Великобритании «предпринимают решительные шаги для защиты здоровья населения».
Также принято решение дополнительно закрыть авиасообщение с Малавией, Мозамбиком, Замбией и Анголой. Все вернувшиеся из этих стран должны изолироваться и сделать ПЦР-тест.
Министр отдельно обращается, к людям, которые могут сделать бустерную прививку от коронавируса: «Сейчас самое время сделать это».